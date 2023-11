Seconda: spicca il big match Piazza Tevere-Montopoli, Santa Susanna aspetta Monte San Giovanni. Gare e arbitri

RIETI - Il match clou dell’ottava giornata di Seconda categoria vale la testa della classifica. Si giocano tanto domenica mattina Piazza Tevere e Montopoli che si ritroveranno una di fronte all’altra nell’ottavo turno di campionato: al Gudini si affrontano il miglior attacco e la miglior difesa del girone C in un match che può lasciare una prima importante impronta sul campionato. Il fine settimana di Seconda categoria comincia però domani con altre sfide interessanti. Alle 14.30 il Santa Susanna cerca punti importanti per avvicinarsi alla prima posizione nel match contro Monte San Giovanni. Alto Lazio vuole tornare a vincere contro il Velinia. Poggio Bustone avrà l’arduo compito di provare a battere in trasferta un Sporting Corvaro fin qui perfetto tra le mura amiche del De Amicis. Domenica mattina, al Tempesta si sfidano la Gens Cantalupo e l’Atletico Cantalice.

Forano vuole invece tornare alla vittoria per riavvicinarsi alla vetta del girone D: domenica alle 11 sfida al Comunale il Castel Giubileo.

Programma gare e arbitri (VIII giornata)

Girone C

Domani 25 novembre

Ore 14.30

Alto Lazio – Velinia

Arbitro: Serge Alain Fandio Tchuisse di Roma 2

Santa Susanna – Monte San Giovanni

Arbitro: Edoardo Ricerni di Roma 1

Sporting Corvaro – Poggio Bustone

Arbitro: Guido Zedda di Roma 1

Ore 17

Torpedo Rieti – Torri in Sabina

Arbitro: Romano Serafini di Rieti

Domenica 26 novembre

Gens Cantalupo – Atletico Cantalice

Arbitro: Giovanni Turchetti di Rieti

Piazza Tevere – Montopoli

Arbitro: Emanuele Orazio Urzì di Roma 1

Riposa: Borgorose

Girone D

Domenica 26 novembre ore 11

Forano – Castel Giubileo

Arbitro: Guido Zedda di Roma 1

Classifica Girone C

Piazza Tevere 17

Montopoli 16

Santa Susanna 14

Borgorose 14

Alto Lazio 11

Sporting Corvaro 10

Atletico Cantalice 9

Monte San Giovanni 8

Torri in Sabina 7

Poggio Bustone 5

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0

Velinia 0

*Piazza Tevere, Santa Susanna, Borgorose, Alto Lazio, Monte San Giovanni e Velinia con una gara in più