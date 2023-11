Seconda: la capolista Piazza Tevere a Monte San Giovanni, derby Torri-Cantalupo. Gare e arbitri

RIETI - Torna domani il campionato di Seconda categoria. Sfida a distanza nel girone C tra la capolista Piazza Tevere, impegnata sul campo del Monte San Giovanni, e l’inseguitrice Montopoli, che ospita al Rinalduzzi la Torpedo Rieti. Domenica mattina il derby sabino tra Torri e Cantalupo. Nel pomeriggio le tre gare che chiuderanno il weekend: sfida ad alta quota tra Borgorose e Alto Lazio, entrambe al terzo posto; l’Atletico Cantalice sfida lo Sporting Corvaro in un match interessante che può lanciare una delle due squadre verso le zone alte della classifica. Il Velinia cerca il riscatto in casa contro l’ambizioso Santa Susanna.

Forano a caccia di punti nel girone D nella trasferta contro il Tevere Roma: i foranesi, reduci dal primo ko stagionale di settimana scorsa contro Sempione, sono a meno uno dalla vetta ma con una gara in meno.

Programma gare e arbitri (VII giornata)

Girone C

Sabato 18 novembre ore 14.30

Montopoli – Torpedo Rieti

Arbitro: Matteo Lorenzin di Roma 1

Monte San Giovanni – Piazza Tevere

Arbitro: Alessio Battilocchi di Rieti

Domenica 19 novembre

Ore 11

Torri in Sabina – Gens Cantalupo

Arbitro: Roberto Abate di Roma 1

Ore 14.30

Atletico Cantalice – Sporting Corvaro

Arbitro: Ugo Bertoldi di Roma 2

Borgorose – Alto Lazio

Arbitro: Tommaso Monaco di Tivoli

Velinia – Santa Susanna

Arbitro: Andrea Ruffelli di Roma 2

Riposa: Poggio Bustone

Girone D

Domenica 19 novembre ore 11

Tevere Roma – Forano

Arbitro: Gabriele Pula di Roma 2

Classifica girone C

Piazza Tevere 16

Montopoli 13

Santa Susanna 11

Alto Lazio 11

Borgorose 11

Sporting Corvaro 9

Atletico Cantalice 8

Monte San Giovanni 7

Poggio Bustone 5

Torpedo Rieti 4

Torri in Sabina 4

Gens Cantalupo 0

Velinia 0

*Montopoli, Corvaro, Cantalice, Torpedo, Torri e Cantalupo con una gara in meno