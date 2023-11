Seconda: per la capolista Piazza Tevere derby con la Torpedo, Santa Susanna-Borgorose il clou. Gare e arbitri

RIETI - Sesta giornata nel campionato di Seconda categoria alle porte. Si parte domani pomeriggio alle 14.30 con quattro gare, tra cui un interessantissimo Santa Susanna-Borgorose: le due squadre sono tra le protagoniste assolute di questo inizio di campionato e arrivano alla gara di domani appaiate al secondo posto con 10 punti. Il Monte San Giovanni cerca il riscatto nella fata contro un Velinia ancora a secco. Lo Sporting Corvaro ospita il Torri in Sabina per un altro match importante per entrambe le squadre. Ad Amatrice l’Alto Lazio sfida la matricola Poggio Bustone. Domenica mattina due derby chiudono il programma della sesta giornata: la capolista Piazza Tevere sfida al Gudini l’altra reatina Torpedo, mentre al Tempesta di Cantalupo derby della bassa Sabina tra Gens e Montopoli. Riposa l’Atletico Cantalice.

Nel girone D test importante per il Forano: la squadra di mister Munzi, in testa con quattro vittorie su quattro gare, riceve al Comunale il Sempione Calcio, squadra al momento seconda in classifica a meno 2 proprio dai foranesi.

Programma gare e arbitri (VI giornata)

Girone C

Sabato 11 novembre ore 14.30

Alto Lazio – Poggio Bustone

Arbitro: Mattia Latino di Rieti

Monte San Giovanni – Velinia

Arbitro: Francesco Tatananni di Roma 1

Santa Susanna – Borgorose

Arbitro: Giovanni Turchetti di Rieti

Sporting Corvaro – Torri in Sabina

Arbitro: Alessandro Bertini

Domenica 12 novembre ore 11

Gens Cantalupo – Montopoli

Arbitro: Francesco De Pascale di Roma 2

Piazza Tevere – Torpedo Rieti

Arbitro: Guido Zedda di Roma 1

Riposa: Atletico Cantalice

Girone D

Domenica 12 novembre ore 11

Forano – Sempione Calcio

Arbitro: Alexander Andrews di Roma 1

Classifica Girone C

Piazza Tevere 13

Montopoli 10

Santa Susanna 10

Borgorose 10

Atletico Cantalice 8

Alto Lazio 8

Sporting Corvaro 6

Poggio Bustone 5

Torri in Sabina 4

Torpedo Rieti 4

Monte San Giovanni 4

Gens Cantalupo 0

Velinia 0

*Montopoli, Corvaro, Torri, Torpedo e Cantalupo con una gara in meno