Seconda: Piazza Tevere ad Antrodoco, sfida Poggio Bustone-Santa Susanna. Gare e arbitri

RIETI - Archiviato l’infrasettimanale di mercoledì scorso, torna subito in campo la Seconda categoria con il quinto turno di campionato. Il programma del girone C comincia domani pomeriggio con l’interessante match del Rinalduzzi tra Montopoli e Sporting Corvaro (ore 14.30). Torna al Gudini la Gens Cantalupo che dopo aver perso in settimana contro Piazza Tevere, proverà a sbloccarsi contro la Torpedo Rieti alle 17. Domenica pomeriggio alle 14.30 le restanti gare, con la sorpresa Borgorose impegnata in casa contro il Monte San Giovanni che cerca ancora la prima vittoria in campionato. Testa – coda ad Antrodoco per la sfida tra la capolista Piazza Tevere e il Velinia. Al Micheli di Rivodutri va in scena il derby tra Poggio Bustone e Santa Susanna, mentre l’Atletico Cantalice riceve l’Alto Lazio al Comunale. Turno di riposo per il Torri in Sabina.

Nel girone D la capolista imbattuta Forano cerca la quarta vittoria consecutiva sul campo del Fellas United (domenica 5 novembre alle 11).

Programma gare e arbitri (V giornata)

Sabato 4 novembre

Ore 14.30

Montopoli – Sporting Corvaro

Arbitro: Lorenzo Losciale di Roma 1

Ore 17

Torpedo Rieti – Gens Cantalupo

Arbitro: Michele Di Donato di Roma 2

Domenica 5 novembre

Ore 14.30

Atletico Cantalice – Alto Lazio

Arbitro: Romano Serafini di Rieti

Borgorose – Monte San Giovanni

Arbitro: Alberto Matteucci di Rieti

Poggio Bustone – Santa Susanna

Arbitro: Serge Alain Fandio Tchuisse di Roma 2

Velinia – Piazza Tevere

Arbitro: Paul Lucian Stefan di Tivoli

Riposa: Torri in Sabina

Girone D

Domenica 5 novembre ore 11

Fellas United – Forano

Arbitro: Manuel Maria Di Martino di Roma 1

Classifica Girone C

Piazza Tevere 10

Santa Susanna 9

Montopoli 7

Atletico Cantalice 7

Borgorose 7

Alto Lazio 7

Sporting Corvaro 6

Torri in Sabina 4

Monte San Giovanni 4

Poggio Bustone 4

Torpedo Rieti 1

Gens Cantalupo 0

Velinia 0