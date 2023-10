Seconda: Piazza Tevere in casa, spicca Santa Susanna-Atletico Cantalice. Gare e arbitri del turno infrasettimanale

RIETI - Infrasettimanale in programma domani per il campionato di Seconda categoria. Nel girone C a riposare è una delle capolista, ovvero Montopoli, e sono diverse le squadre che vogliono approfittarne per fare punti. Alle 11 Piazza Tevere proverà ad allungare in vetta nella sfida interna del Gudini contro una Gens Cantalupo ancora a secco. Stesso orario per il match tra Sporting Corvaro, reduce dalla goleada sul campo di Cantalupo, e la Torpedo Rieti che torna in campo dopo il proprio turno di riposo. Alle 14.30 le restanti gare del girone C. Alto Lazio ospita il Torri in Sabina per un bel match tra due squadre che vogliono riscattarsi dopo le sconfitte dello scorso turno. Il Monte San Giovanni vuole sbloccarsi dopo tre pareggi consecutivi e ospita la matricola Poggio Bustone, reduce dal primo successo in Seconda categoria. Sfida importante al Micheli di Rivodutri dove il Santa Susanna proverà il sorpasso ai danni della capolista Atletico Cantalice. Al Vailati di Antrodoco il Velinia proverà a muovere la classifica contro la neopromossa Borgorose.

Nel girone D, torna in campo il Forano dopo aver osservato il proprio turno di riposo: la squadra di mister Munzi nel match delle 11 al Comunale va a caccia del terzo successo su altrettante gare disputate.

Programma gare e arbitri (IV giornata)

Girone C

Mercoledì 1 novembre

Ore 11

Piazza Tevere – Gens Cantalupo

Arbitro: Francesco Bezzi di Roma 1

Sporting Corvaro – Torpedo Rieti

Arbitro: Francesco De Pascale di Roma 2

ore 14.30

Alto Lazio – Torri in Sabina

Arbitro: Alessandro Bertini di Rieti

Monte San Giovanni – Poggio Bustone

Arbitro: Nabil Tabelsi di Rieti

Santa Susanna – Atletico Cantalice

Arbitro: Yves Boris Mounchikpou di Rieti

Velinia – Borgorose

Arbitro: George Adrian Bejan di Rieti

Riposa: Montopoli

Girone D

Ore 11

Forano – Flaminio Real

Arbitro: Edoardo Ricerni di Roma 1

Classifica

Montopoli 7

Piazza Tevere 7

Atletico Cantalice 7

Santa Susanna 6

Torri in Sabina 4

Alto Lazio 4

Borgorose 4

Sporting Corvaro 3

Monte San Giovanni 3

Poggio Bustone 3

Torpedo Rieti 1

Gens Cantalupo 0

Velinia 0

Cantalupo, Corvaro e Torpedo con una gara in meno