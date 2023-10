Seconda: Piazza Tevere a Borgorose, sfida Atletico Cantalice-Monte San Giovanni. Gare e arbitri

RIETI - La Seconda categoria scende in campo questa settimana per la terza giornata di campionato. Nel girone C tutto reatino grandi sfide a partire da domani: alle 15.30 la prima gara con il match del Rinalduzzi tra Montopoli e Alto Lazio. Domenica mattina il Santa Susanna cerca il riscatto sul campo del Torri in Sabina, squadra partita molto bene e ancora imbattuta. Stesso orario per la sfida del Tempesta tra Gens Cantalupo e Sporting Corvaro: l’obiettivo di entrambe le squadre è quello di muovere la classifica dopo le sconfitte rimediate all'esordio (hanno entrambe una gara in meno). Domenica pomeriggio in campo le due squadre in vetta alla classifica: alle 14.30 Piazza Tevere farà visita alla matricola Borgorose, mentre l’Atletico Cantalice ospita un Monte San Giovanni reduce da due pareggi consecutivi. Sempre alle 14.30 la gara del Micheli di Rivodutri tra Poggio Bustone e Velinia, due squadre ancora a secco dopo due giornate. Riposano Torpedo Rieti (Girone C) e Forano (Girone D) che torneranno in campo nel turno infrasettimanale del primo novembre.

Programma gare e arbitri (III giornata)

Sabato ore 15.30

Montopoli – Alto Lazio

Arbitro: Amine Khalil di Rieti

Domenica ore 11

Gens Cantalupo – Sporting Corvaro

Arbitro: Yves Boris Mounchikpou di Rieti

Torri in Sabina – Santa Susanna

Arbitro: Biagio Martich di Roma 1

Ore 14.30

Poggio Bustone – Velinia

Arbitro: Alessio Crescenzi di Viterbo

Borgorose – Piazza Tevere

Arbitro: Walter Mazzocco di Roma 2

Atletico Cantalice – Monte San Giovanni

Arbitro: Giovanni Turchetti di Rieti

Riposa: Torpedo Rieti

Classifica Girone C

Piazza Tevere 6

Atletico Cantalice 6

Montopoli 4

Torri in Sabina 4

Alto Lazio 4

Santa Susanna 3

Borgorose 3

Monte San Giovanni 2

Torpedo Rieti 1

Gens Cantalupo 0

Sporting Corvaro 0

Poggio Bustone 0

Velinia 0

Cantalupo e Corvaro con una partita in meno