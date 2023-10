Seconda: Alto Lazio, Atletico Cantalice, Piazza Tevere, Santa Susanna e Torri in Sabina per la doppietta. Gare e arbitri

RIETI - Torna in scena il campionato di Seconda categoria. Tanta la curiosità intorno al secondo turno di campionato con il calendario che propone subito grandi match. Nel girone C si comincia domani col derby tra Monte San Giovanni e Torri in Sabina (ore 15.30 al Laureti). In contemporanea al Micheli di Rivodutri va in scena la bella sfida tra i padroni di casa del Santa Susanna e il Montopoli. Debutto casalingo anche per Alto Lazio che domani pomeriggio, sempre alle 15.30, ospiterà ad Amatrice la Torpedo Rieti. Domenica mattina l’esordio stagionale dello Sporting Corvaro che fa visita al Gudini ai padroni di casa del Piazza Tevere. Il programma si chiuderà nel pomeriggio: alle 15.30 ad Antrodoco si sfideranno Velinia e Atletico Cantalice, mentre al San Rocco scenderanno in campo le due squadre provenienti dallo scorso campionato di Terza, ovvero Borgorose e Poggio Bustone. Turno di riposo per la Gens Cantalupo.

Nel girone D, esordio casalingo per Forano che domenica mattina, alle 11, ospita i viterbesi del Faleria.

Programma gare e arbitri (II giornata)

Girone C

Sabato 21 ottobre ore 15.30

Monte San Giovanni – Torri in Sabina

Arbitro: Guido Zedda di Roma 1

Santa Susanna – Montopoli

Arbitro: Nicolò Simeoni di Rieti

Alto Lazio – Torpedo Rieti

Arbitro: George Adrian Bejan di Rieti

Domenica 22 ottobre

ore 11

Piazza Tevere – Sporting Corvaro

Arbitro: Giovanni Turchetti di Rieti

Ore 15.30

Velinia – Atletico Cantalice

Arbitro: Attilio Arbia di Roma 2

Riposa: Gens Cantalupo

Girone D

Domenica 22 ottobre ore 11

Forano – Faleria

Arbitro: Walter Mazzocco di Roma 2

Classifica Girone C

Santa Susanna, Atletico Cantalice, Piazza Tevere, Torri in Sabina, Alto Lazio 3

Monte San Giovanni, Montopoli 1

Sporting Corvaro, Gens Cantalupo, Borgorose, Poggio Bustone, Velinia, Torpedo Rieti 0