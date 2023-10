Prende il via la Seconda categoria: si parte con Montopoli-Monte San Giovanni. Gare e arbitri

RIETI - Ai blocchi di partenza il campionato di Seconda categoria. Questo weekend comincia la stagione agonistica delle 14 squadre reatine iscritte al campionato di Seconda. Nel girone C tutto reatino subito match interessanti. Si comincia alle 15.30 si domani, sabato 14 ottobre, con il match tra Montopoli e Monte San Giovanni, due squadre ambiziose che vorranno subito mettersi in mostra. Alle 17 al Gudini la Torpedo Rieti affronta il Santa Susanna, con quest’ultimi che hanno concluso il colpo last-minute di Antonio Carmesini per rinforzare il pacchetto offensivo e pronto a dare una mano già dalla prima giornata. Domenica mattina alle 11 il Torri in Sabina ospita la ripescata Velinia. In contemporanea ci sarà il match del Tempesta di Cantalupo dove la Gens riceve l’Alto Lazio del nuovo mister Romeo Bucci. Alle 15.30 esordio al Micheli di Rivodutri per Poggio Bustone che ospita Piazza Tevere, mentre l’Atletico Cantalice sfiderà la neopromossa Borgorose.

Nel girone D il Forano, unica squadra reatina presente, affronterà domani pomeriggio alle 18 la prima trasferta sul campo del Bravetta.

Programma gare e arbitri (I giornata)

Girone C

Sabato 14 ottobre

Ore 15.30

Montopoli – Monte San Giovanni

Arbitro: Stefano Ceccanese di Roma 1

Ore 17

Torpedo Rieti – Santa Susanna

Arbitro: Andrea Maiorino di Roma 2

Domenica 15 ottobre

Ore 11

Torri in Sabina – Velinia

Arbitro: Alberto Matteucci di Rieti

Gens Cantalupo – Alto Lazio

Arbitro: Niccolò Paganin di Roma 1

Ore 15.30

Poggio Bustone – Piazza Tevere

Arbitro: Alberto Matteucci di Rieti

Atletico Cantalice – Borgorose

Arbitro: Andrea Samperna di Rieti

Riposa: Sporting Corvaro

Girone D

Sabato ore 18

Bravetta – Forano

Arbitro: Matteo Lorenzin di Roma 1