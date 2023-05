Seconda: scontro al vertice e sfide chiave sia per l'alta classifica che per la salvezza. Gare e arbitri

RIETI - Tempo di verdetti in Seconda categoria. Questo fine settimana in programma la terzultima giornata di campionato, decisiva per il girone C. Oggi pomeriggio al Valle Mentuccia c’è la "madre di tutte le partite" quella che con ogni probabilità deciderà l'intera stagione in chiave promozione: lo scontro diretto tra la capolista Real Gavignano Ponzano e l’inseguitrice Cittaducale. Le due squadre sono a soli 5 punti di distanza con Gavignano che ha però una gara in più.

Scontro d’alta quota tra Monte San Giovanni e Forano, appaiate al momento al quinto posto. La terza in classifica Montopoli scende in campo al Rinalduzzi per affrontare l’ultima in classifica Torpedo Rieti, ormai ad un passo dalla retrocessione. Ad un passo dalla salvezza invece lo Sporting Corvaro che, dopo tre vittorie consecutive, ospita Cittareale al De Amicis. Piazza Tevere dopo il turno di riposo ospita Alto Lazio domani mattina al Gudini. Nel pomeriggio chiudono il programma gli scontri per la salvezza tra Velinia e Santa Susanna e Torri in Sabina e Atletico Cantalice.



Programma gare e arbitri (XXVIII giornata)

Oggi

Ore 16.30

Real Gavignano Ponzano – Cittaducale

Arbitro: Angelo D’Elia di Tivoli

Monte San Giovanni – Forano

Arbitro: Leonardo Cappelli di Roma 1

Montopoli – Torpedo Rieti

Arbitro: Giovanni Maria Mastracchio di Roma 1

Sporting Corvaro – Cittareale

Arbitro: Umberto Bernardi di Ostia Lido

Domani

Ore 11

Piazza Tevere – Alto Lazio

Arbitro: Nabil Trabelsi di Rieti

Ore 16.30

Torri in Sabina – Atletico Cantalice

Arbitro: Pierluigi Vitale di Tivoli

Velinia – Santa Susanna

Arbitro: Alessio Battilocchi di Rieti

Riposa: Gens Cantalupo



Classifica

Real Gavignano Ponzano 61

Cittaducale 56

Montopoli 45

Alto Lazio 40

Forano 39

Monte San Giovanni 39

Piazza Tevere 37

Cittareale 33

Sporting Corvaro 30

Gens Cantalupo 28

Santa Susanna 27

Torri in Sabina 27

Atletico Cantalice 26

Velinia 23

Torpedo Rieti 17

Gavignano, Alto Lazio e Cantalupo con una gara in più