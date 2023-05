Seconda: spicca il derby Forano-Real Gavignano Ponzano. Gare e arbitri

Il finale di campionato incandescente del girone C di Seconda categoria passa per la ventisettesima giornata, in programma questo fine settimana. Incroci importanti che possono decidere la lotta per le prime posizioni e per la salvezza. Si comincia oggi alle 15 con lo scontro d’alta classifica tra Alto Lazio e Montopoli, al momento quarta e terza in classifica a soli due punti di distanza. Alla stessa ora torna in campo la seconda della classe Cittaducale che, dopo il turno di riposo di settimana scorsa, cerca un’importante vittoria contro la Gens Cantalupo per sperare ancora di raggiungere il primato. Scontro salvezza importante invece al Gudini tra i padroni di casa della Torpedo Rieti e il Torri in Sabina. Alle 15.30 interessante incrocio tra il Santa Susanna e Monte San Giovanni. Alle 17.30 il Velinia cerca punti salvezza sul campo del Cittareale. Domani mattina il piatto forte della giornata, il derby tra Forano e la capolista Real Gavignano Ponzano, fondamentale soprattutto per gli ospiti che cercano punti prima dello scontro diretto con Cittaducale. Chiude il programma un altro scontro salvezza, quello tra l’Atletico Cantalice e lo Sporting Corvaro.



Programma gare e arbitri (XXVII giornata)

Oggi

Ore 15

Alto Lazio – Montopoli

Arbitro: Alberto Matteucci di Rieti

Cittaducale – Gens Cantalupo

Arbitro: Mattia Latino di Rieti

Torpedo Rieti – Torri in Sabina

Arbitro: Giannandrea Aguzzi di Rieti

Ore 15.30

Santa Susanna – Monte San Giovanni

Arbitro: Alexander Andrews di Roma 1

Ore 17.30

Cittareale – Velinia

Arbitro: Tommaso Monaco di Tivoli



Domani

Ore 11

Forano – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Alessandro Vallocchia di Rieti

Ore 16.30

Atletico Cantalice – Sporting Corvaro

Arbitro: Davide Magnanelli di Tivoli

Riposa: Piazza Tevere



Classifica

Real Gavignano Ponzano 58

Cittaducale 53

Montopoli 42

Alto Lazio 40

Forano 39

Monte San Giovanni 39

Piazza Tevere 37

Cittareale 33

Gens Cantalupo 28

Sporting Corvaro 27

Atletico Cantalice 26

Santa Susanna 24

Torri in Sabina 24

Velinia 20

Torpedo Rieti 17

Gavignano, Alto Lazio, Piazza Tevere e Cantalupo con una gara in più.