Seconda: derby sabino fra Cantalupo e Forano, Alto Lazio a Torri. Gare e arbitri

RIETI - Fasi decisive del campionato di Seconda categoria. Incroci importanti in questo fine settimana, sia per la corsa al titolo che per la zona salvezza nel girone C. Oggi pomeriggio la capolista Real Gavignano Ponzano proverà l’allungo sull’inseguitrice Cittaducale (che osserverà il turno di riposo). Al Valle Mentuccia arriva il Santa Susanna del bomber e capocannoniere Fabrizio Ometto, che sta trascinando la sua squadra verso la salvezza. La terza in classifica Montopoli ospita al Rinalduzzi Piazza Tevere, squadra che vuole rialzarsi dopo due ko consecutivi. Sempre oggi pomeriggio ci sarà lo scontro diretto per la salvezza tra lo Sporting Corvaro e l’ultima in classifica Torpedo Rieti: al momento Corvaro è al terz’ultimo posto , a più 4 dai reatini. Domani mattina derby sabino al Tempesta di Cantalupo tra Gens e Forano. Scontro interessante anche quello del Laureti tra Monte San Giovanni e Cittareale con le due squadre separate da soli 3 punti che vogliono lanciarsi verso i piani alti. Torri in Sabina vuole dare continuità al successo di settimana scorsa e cerca punti contro la quarta in classifica Alto Lazio. Cerca punti disperatamente anche il Velinia che domani pomeriggio (16.30) ospiterà l’Atletico Cantalice.

Il recupero

Stabilita intanto la data dell’ultima gara da recuperare. Il match in questione, importantissimo per la lotta salvezza, è quello tra Sporting Corvaro e Torri in Sabina, valevole per la ventiduesima giornata e rinviato causa maltempo.

La sfida verrà recuperata mercoledì 17 maggio alle 17 al De Amicis.

Programma gare e arbitri (XXVI giornata)

Oggi ore 16.30

Montopoli – Piazza Tevere

Arbitro: Samir Es Sahhal di Rieti

Real Gavignano Ponzano – Santa Susanna

Arbitro: Marco Fornai di Viterbo

Sporting Corvaro – Torpedo Rieti

Arbitro: Alberto Matteucci di Rieti

Domani

Ore 11

Gens Cantalupo – Forano

Arbitro: Davide Magnanelli di Tivoli

Monte San Giovanni – Cittareale

Arbitro: Paul Lucian Stefan di Tivoli

Torri in Sabina – Alto Lazio

Arbitro: Giuseppe Tardioli di Viterbo

Ore 16.30

Velinia – Atletico Cantalice

Arbitro: Andrea Ruffelli di Roma 2

Riposa: Cittaducale

Classifica

Real Gavignano Ponzano 55

Cittaducale 53

Montopoli 41

Alto Lazio 39

Forano 36

Monte San Giovanni 36

Piazza Tevere 36

Cittareale 33

Gens Cantalupo 28

Atletico Cantalice 26

Santa Susanna 24

Torri in Sabina 23

Sporting Corvaro 21

Velinia 17

Torpedo Rieti 17

Torri in Sabina e Sporting Corvaro con due gare in meno

Montopoli, Forano, Monte San Giovanni, Cittareale, Atletico Cantalice, Santa Susanna, Velinia e Torpedo Rieti con una gara in meno