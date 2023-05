Seconda: Real Gavignano Ponzano a Cittareale, spicca la sfida Forano-Cittaducale. Gare e arbitri

RIETI - Sfide importanti in questo fine settimana di Seconda categoria. Scontri diretti nelle zone alte della classifica e per la lotta salvezza. Oggi pomeriggio alle 15 lo Sporting Corvaro cerca punti importanti sul campo di Alto Lazio. Stesso discorso per il Santa Susanna che alle 15.30 ospita la Gens Cantalupo. Alle 16 scontro diretto tra le ultime due in classifica: al Gudini scendo in campo la Torpedo Rieti e il Velinia. Domani mattina sarà il turno delle due contendenti per il titolo: alle 11 la capolista Real Gavignano Ponzano affronterà la trasferta di Cittareale, mentre l’inseguitrice Cittaducale cerca la dodicesima vittoria consecutiva in stagione al Comunale di Forano. Alle 15 Piazza Tevere ospita Torri in Sabina mentre alle 16.30 chiude il programma la sfida tra Atletico Cantalice e Monte San Giovanni. Turno di riposo per la terza in classifica Montopoli.



Programma gare e arbitri (XXV giornata)



Oggi

ore 15

Alto Lazio – Sporting Corvaro



Arbitro: George Adrian Bejan di RietiOre 15.30Santa Susanna – Gens CantalupoArbitro: Nicolò Simeoni di RietiOre 16Torpedo Rieti – VeliniaArbitro: Michelangelo Zedda di Rieti



Domani

Ore 11

Forano – Cittaducale

Arbitro: Luca Falzi di Roma 1

Cittareale – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Andrea Ruffelli di Roma 2

Ore 15

Piazza Tevere – Torri in Sabina

Arbitro: Daniele Bernabei di Roma 1

Ore 16.30

Atletico Cantalice – Monte San Giovanni

Arbitro: Giovanni Turchetti di Rieti

Riposa: Montopoli



La classifica

Real Gavignano Ponzano 52

Cittaducale 50

Montopoli 41

Forano 36

Piazza Tevere 36

Alto Lazio 36

Cittareale 33

Monte San Giovanni 33

Gens Cantalupo 28

Atletico Cantalice 26

Sporting Corvaro 21

Santa Susanna 21

Torri in Sabina 20

Velinia 16

Torpedo Rieti 16

Forano, Cittareale, Monte San Giovanni, Cantalice, Santa Susanna, Velinia e Torpedo con una gara in meno

Corvaro con due gare in meno

Torri con due gare in meno