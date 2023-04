Gavignano e Cittaducale col fattore campo, derby Torri-Montopoli e Velinia-Alto Lazio. Gare e arbitri

RIETI - In programma questo fine settimana la giornata numero XXIV del girone C di Seconda categoria. In vista del finale di campionato, continua la corsa a due per la vetta tra Cittaducale e Real Gavignano Ponzano, impegnate entrambe in casa oggi: Cittaducale ospita alle 15 Santa Susanna, squadra reduce da un ottimo periodo di forma, mentre la capolista alle 16 ospiterà l’Atletico Cantalice. Sempre alle 16 scendono in campo al Laureti il Monte San Giovanni e la Torpedo Rieti. Stesso orario per la sfida del De Amicis tra lo Sporting Corvaro e Piazza Tevere. Domani sfida interessante a Cantalupo dove i padroni di casa della Gens affronteranno il Cittareale alle 11. Domani mattina è in programma anche il derby sabino tra Torri e Montopoli. Chiude la giornata il match delle 16.30 tra Velinia e Alto Lazio.



Programma gare e arbitri (XXIV giornata)

Oggi

ore 15

Cittaducale – Santa Susanna



Arbitro: Edoardo Ricerni di Roma 1Ore 16Real Gavignano Ponzano – Atletico CantaliceArbitro: George Adrian Bejan di RietiSporting Corvaro – Piazza TevereArbitro: Nicolò Simeoni di RietiMonte San Giovanni – Torpedo RietiArbitro: Marco Martino di Ostia LidoDomaniOre 11Torri in Sabina – MontopoliArbitro: Leonardo Cappelli di Roma 1Gens Cantalupo – CittarealeArbitro: Ugo Bertoldi di Roma 2Ore 16.30Velinia – Alto LazioArbitro: Michelangelo Zedda di RietiRiposa: Forano

Classifica

Real Gavignano Ponzano 49

Cittaducale 47

Montopoli 38

Piazza Tevere 36

Forano 36

Alto Lazio 35

Cittareale 33

Monte San Giovanni 30

Atletico Cantalice 25

Gens Cantalupo 25

Santa Susanna 21

Torri in Sabina 19

Sporting Corvaro 18

Torpedo Rieti 16

Velinia 15

Torri con tre gare in meno

Cantalice con due gare in meno

Cittareale, Monte San Giovanni, Santa Susanna, Torpedo e Velinia con una gara in meno