Seconda: scatta il rush finale, Gavignano e Cittaducale in casa, spicca Forano-Cittareale. Gare e arbitri

RIETI - Tornano in campo le squadre del girone C di Seconda categoria. Dopo la pausa durante la settimana di Pasqua, che ha visto comunque due gare di recupero, le squadre reatine cominciano il rush verso il finale di campionato con tutto ancora in gioco.

Anche in questo weekend sono tanti gli scontri diretti per l’alta classifica. Si comincia oggi alle 16 con la capolista Real Gavignano Ponzano che proverà a tornare alla vittoria contro Alto Lazio. Interessante anche il match del Laureti tra i padroni di casa del Monte San Giovanni e Piazza Tevere. Sempre alle 16 la sfida tra Sporting Corvaro e Torri in Sabina.

Domani mattina invece il programma prevede due gare difficili per la seconda e la terza forza del campionato: Cittaducale ospiterà infatti l’Atletico Cantalice, mentre Forano vedrà arrivare al Comunale il Cittareale. Domani mattina cercano punti importanti Gens Cantalupo e Torpedo che si sfideranno al Tempesta. Chiude il programma della XXII giornata la gara di Antrodoco tra il Velinia e il Montopoli.

Programma gare e arbitri (XXII giornata)

Oggi ore 16

Real Gavignano Ponzano – Alto Lazio

Arbitro: Leonardo Cappelli di Roma 1

Monte San Giovanni – Piazza Tevere

Arbitro: Alessandro Bertini di Rieti

Sporting Corvaro – Torri in Sabina

Arbitro: Davide Magnanelli di Tivoli

Domani

Ore 11

Cittaducale – Atletico Cantalice

Arbitro: Nicolò Simeoni di Rieti

Forano – Cittareale

Arbitro: Luca Esposito Pelella di Tivoli

Gens Cantalupo – Torpedo Rieti

Arbitro: Massimo Ramazzotti di Rieti

Ore 16.30

Velinia – Montopoli

Arbitro: Alberto Matteucci di Rieti

Riposa: Santa Susanna

Classifica

Real Gavignano Ponzano 43

Cittaducale 41

Forano 35

Montopoli 34

Piazza Tevere 32

Alto Lazio 32

Cittareale 32

Monte San Giovanni 29

Atletico Cantalice 24

Gens Cantalupo 24

Torri in Sabina 19

Sporting Corvaro 18

Santa Susanna 18

Velinia 14

Torpedo Rieti 13

Atletico Cantalice con due gare in meno

Monte San Giovanni, Cittareale, Torri, Corvaro, Velinia e Torpedo con una gara in meno