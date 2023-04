Seconda: spiccano Piazza Tevere-Real Gavignano Ponzano e Atletico Cantalice-Forano. Gare e arbitri

RIETI - In programma questo fine settimana la sesta giornata di ritorno del girone C di Seconda categoria. Turno da non sottovalutare per le prime tre della classe, impegnate tutte in trasferta.

Si comincia oggi alle 14.30 allo Sbardella di Amatrice per la sfida tra Alto Lazio e Gens Cantalupo, entrambe a caccia di punti per risalire la classifica e insidiare i piani alti. Alle 15 sarà il turno della seconda in classifica Cittaducale impegnata in trasferta sul campo del fanalino di coda Torpedo. Alle 16 lo scontro diretto tra Montopoli e Monte San Giovanni: i corsari sono al quarto posto con 31 punti seguiti dagli ospiti al momento a 29 ma con due gare in meno.

Domani mattina match importanti per la salvezza: alle 11 il Santa Susanna affronterà la difficile trasferta di Cittareale, mentre il Torri in Sabina ospiterà il Velinia. In campo alle 15 la capolista del girone C, il Real Gavignano Ponzano: la squadra di mister Galassetti, reduce da due pareggi consecutivi, proverà a tornare alla vittoria contro Piazza Tevere, squadra al momento al quinto posto che viene da due sconfitte consecutive. Chiude il programma la sfida tra Atletico Cantalice e la terza in classifica Forano. Riposa lo Sporting Corvaro.

I recuperi

In settimana è stata resa nota la data dei due recuperi dell’undicesima giornata: sabato 8 aprile si giocheranno infatti Alto Lazio – Torri in Sabina e Cittareale – Monte San Giovanni, entrambe alle 16. Ancora da stabilire invece la data dell’ultimo recupero rimasto, quello della tredicesima giornata tra Atletico Cantalice e Torri in Sabina.

Programma gare e arbitri (XXI giornata)

Oggi

ore 14.30

Alto Lazio – Gens Cantalupo

Arbitro: Marco Filipponi di Tivoli

Ore 15

Torpedo Rieti – Cittaducale

Arbitro: Marco Martino di Ostia Lido

Ore 16

Montopoli – Monte San Giovanni

Arbitro: Giulio Stringini di Roma 1

Domani

Ore 11

Cittareale – Santa Susanna

Arbitro: Gabriele Adami di Rieti

Torri in Sabina – Velinia

Arbitro: Samir Es Sahhal di Rieti

Ore 15

Piazza Tevere – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Davide Magnanelli di Tivoli

Ore 16

Atletico Cantalice – Forano

Arbitro: Roberto Abate di Roma 1

Riposa: Sporting Corvaro

Classifica

Real Gavignano Ponzano 43

Cittaducale 38

Forano 32

Montopoli 31

Monte San Giovanni 29

Piazza Tevere 29

Cittareale 28

Alto Lazio 26

Atletico Cantalice 24

Gens Cantalupo 24

Sporting Corvaro 18

Santa Susanna 17

Torri in Sabina 16

Velinia 14

Torpedo Rieti 13

Alto Lazio, Velinia e Torpedo Rieti con una gara in meno

Monte San Giovanni, Cittareale, Atletico Cantalice e Torri in Sabina con due gare in meno