Seconda: derby e scontri diretti d'alta quota e per la salvezza. Gare e arbitri

RIETI - Quinta giornata di ritorno nel campionato di Seconda categoria. Il girone C offre per questo fine settimana diversi match interessanti tra derby e scontri diretti. Si comincia oggi pomeriggio alle 15 con la capolista Real Gavignano Ponzano che ospita la terza forza del campionato Montopoli in un derby tutto sabino: all’andata ebbero la meglio i “corsari” che inflissero al Real la prima sconfitta in campionato. Oggi in campo anche la seconda in classifica Cittaducale, impegnata in casa contro Alto Lazio, squadra in forma reduce da tre vittorie consecutive. Monte San Giovanni dopo aver ritrovato la vittoria nello scorso turno cerca il bis contro il Torri in Sabina. Alle 15 anche il match tra Santa Susanna, ancora a caccia dei primi punti nel girone di ritorno, e Atletico Cantalice. Domani mattina alle 11 torna al Comunale il Forano, ancora senza vittorie dopo il giro di boa: la squadra di mister Munzi ospiterà la Torpedo Rieti che cerca punti importanti in chiave salvezza. In contemporanea la sfida interessante tra Gens Cantalupo e Piazza Tevere: gli ospiti hanno cominciato alla grande il girone di ritorno con tre vittorie prima del ko pirotecnico di settimana scorsa contro Cittaducale. Chiude il programma alle 16 la sfida salvezza tra Velinia e Corvaro.

Programma gare e arbitri (XX giornata)

Oggi ore 15

Real Gavignano Ponzano – Montopoli

Arbitro: Biagio Martich di Roma 1

Monte San Giovanni – Torri in Sabina

Arbitro: Pierluigi Vitale di Tivoli

Cittaducale – Alto Lazio

Arbitro: Roberto Alexander Lopez Vejarano di Roma 1

Santa Susanna – Atletico Cantalice

Arbitro: Tommaso Monaco di Tivoli

Domani

Ore 11

Forano – Torpedo Rieti

Arbitro: Marco Fornai di Viterbo

Gens Cantalupo – Piazza Tevere

Arbitro: Francesco Bezzi di Roma 1

Ore 16

Velinia – Sporting Corvaro

Arbitro: Francesco Milocco di Viterbo

Riposa: Cittareale

Classifica

Real Gavignano Ponzano 42

Cittaducale 35

Montopoli 30

Piazza Tevere 29

Forano 29

Cittareale 28

Monte San Giovanni 26

Alto Lazio 26

Atletico Cantalice 24

Gens Cantalupo 21

Sporting Corvaro 17

Torri in Sabina 16

Santa Susanna 14

Velinia 13

Torpedo Rieti 13

Cittareale, Alto Lazio, Velinia e Torpedo con una gara in meno

Atletico Cantalice e Torri in Sabina con due gare in meno