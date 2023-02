Seconda: spiccano i derby sabino e reatino, due i testacoda. Gare e arbitri

RIETI - Mancano due giornate al giro di boa del girone C del campionato di Seconda categoria. Questo weekend le squadre reatine torneranno in campo per il quattordicesimo turno con ben cinque gare che si giocheranno oggi pomeriggio.

Molti gli scontri interessanti, come quello delle 15 tra Monte San Giovanni e Cittaducale al Laureti: entrambe le squadre vengono da due sconfitte consecutive e vogliono tornare a fare punti per non perdere il passo con le prime della classe. Stesso orario per il match del Rinalduzzi tra Montopoli e Atletico Cantalice, ovvero tra la terza e la sesta forza del campionato.

In contemporanea al Valle Mentuccia va in scena un altro derby della bassa Sabina tra la capolista Real Gavignano Ponzano e la Gens Cantalupo, due squadre neopromosse che stanno ben figurando anche in questa stagione (in foto il match della scorsa stagione). Sempre oggi alle 15 il derby tutto reatino del Gudini tra Piazza Tevere e Torpedo Rieti, entrambe con tanta voglia di rialzarsi dopo un periodo no a livello di risultati. In campo anche il Santa Susanna del bomber Ometto che farà visita sempre oggi pomeriggio al De Amicis, casa dello Sporting Corvaro.

Domani mattina il Torri in Sabina ospita Cittareale, mentre alle 15 chiude il programma di giornata la sfida tra il Velinia, reduce dal successo in rimonta contro Santa Susanna, e la seconda in classifica Forano, reduce dalla vittoria nello scontro diretto contro il Monte San Giovanni. A riposare sarà Alto Lazio.

Programma gare e arbitri (XIV giornata)

Oggi alle 15

Real Gavignano Ponzano – Gens Cantalupo

Arbitro: Lorenzo Martellone di Roma 1

Montopoli – Atletico Cantalice

Arbitro: Vincenzo Notaro di Roma 1

Monte San Giovanni – Cittaducale

Arbitro: Nicolò Simeoni di Rieti

Piazza Tevere – Torpedo Rieti

Arbitro: Giorgio Mastroiaco di Rieti

Sporting Corvaro – Santa Susanna

Arbitro: Alessio Battilocchi di Rieti

Domani

Ore 11

Torri in Sabina – Cittareale

Arbitro: Andrea Matassoli di Ciampino

Velinia – Forano

Arbitro: Tommaso Leuratti di Rieti

riposa: Alto Lazio

Classifica

Real Gavignano Ponzano 26

Forano 25

Cittareale 22

Monte San Giovanni 22

Montopoli 22

Atletico Cantalice 17

Piazza Tevere 17

Cittaducale 17

Gens Cantalupo 16

Alto Lazio 14

Sporting Corvaro 13

Santa Susanna 12

Velinia 8

Torpedo Rieti 6

Torri in Sabina 5

Monte San Giovanni e Atletico Cantalice con una gara in meno

Cittareale e Torri in Sabina con due gare in meno