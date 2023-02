Seconda: spicca la sfida Forano-Monte San Giovanni, Real Gavignano a Cittaducale. Gare e arbitri

RIETI - Terzultima giornata del girone d’andata del girone C di Seconda categoria in programma questo fine settimana. Dopo le sorprese dello scorso turno, tornano in campo le squadre reatine già da oggi pomeriggio. Il Santa Susanna del bomber Ometto ospita al Micheli di Rivodutri il fanalino di coda Velinia alle 15. Tre le gare delle 15: Piazza Tevere torna in campo dopo il turno di riposo della scorsa settimana per fare visita ad Alto Lazio al Cimarro di Borbona. Alla stessa ora Cittaducale ospiterà la capolista Real Gavignano Ponzano, mentre al Gudini la Torpedo Rieti cercherà di tornare a fare punti contro Montopoli. Domani mattina alle 11 Cittareale ospiterà sull’insolito campo di Riano uno Sporting Corvaro reduce da due successi consecutivi. Alle 11.30 scontro al vertice tra Forano e Monte San Giovanni, con entrambe le squadre che cercano il riscatto dopo aver incassato una sconfitta nello scorso turno. Rinviato a data da destinarsi il match che si sarebbe dovuto disputare domani pomeriggio tra l’Atletico Cantalice e Torri in Sabina per la neve ghiacciata presente sul Comunale di Cantalice. Riposerà la Gens Cantalupo.

Programma gare e arbitri (XIII giornata)

Oggi alle 15

Santa Susanna – Velinia

Arbitro: Nicolò Simeoni di Rieti

Cittaducale – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: George Adrian Bejan di Rieti

Torpedo Rieti – Montopoli

Arbitro: Nicolò Simeoni di Rieti

Alto Lazio – Piazza Tevere

Arbitro: Giovanni Turchetti di Rieti

Domani alle 11

Cittareale – Sporting Corvaro

Arbitro: Tommaso Leuratti di Rieti

Ore 11.30

Forano – Monte San Giovanni

Lorenzo Martellone di Roma 1

Rinviata a data da destinarsi: Atletico Cantalice – Torri in Sabina

Riposa: Gens Cantalupo

Classifica

Real Gavignano Ponzano 23

Monte San Giovanni 22

Forano 22

Cittareale 19

Montopoli 19

Piazza Tevere 17

Atletico Cantalice 17

Cittaducale 17

Gens Cantalupo 16

Sporting Corvaro 13

Sannta Susanna 12

Alto Lazio 11

Torpedo Rieti 6

Torri in Sabina 5

Velinia 5

Gens Cantalupo con una gara in più

Monte San Giovanni, e Torri in Sabina con una gara in meno

Cittareale con due gare in meno