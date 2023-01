Seconda: spicca derby sabino di vertice fra Real Gavignano Ponzano e Forano, Monte San Giovanni in casa

RIETI - Grandi aspettative per la dodicesima giornata del girone C di Seconda categoria tra derby, scontri interessanti e altri insidiosi che possono, come ogni settimana, stravolgere la classifica.

Si comincia oggi pomeriggio alle 15 con il match clou: il derby del Valle Mentuccia tra l’attuale capolista, il Real Gavignano Ponzano, e Forano, momentaneamente in seconda posizione (insieme a Monte San Giovanni) a meno 1 dal Real (in foto il match dello scorso anno in Terza). Scende oggi in campo anche l’altra squadra al secondo posto in classifica, il Monte San Giovanni di mister Bianchetti che ospita al Laureti il Santa Susanna. Interessante la sfida del Rinalduzzi tra Montopoli, che fino ad oggi ha sempre vinto in casa, e Alto Lazio, squadra che ha cominciato bene il nuovo anno. In contemporanea anche la sfida del De Amicis tra lo Sporting Corvaro, fresco del successo esterno di settimana scorsa, e l’Atletico Cantalice, squadra in forma reduce da cinque risultati utili consecutivi.

Domani mattina (ore 11) al Tempesta di Cantalupo si sfidano due neopromosse che vogliono tornare senza dubbio alla vittoria: la Gens ospita infatti Cittaducale. Al Luchetti invece la sfida tra il Torri in Sabina e la Torpedo Rieti: entrambe le squadre cercano punti importanti per muovere una classifica al momento tutt’altro che felice. Chiude il programma il match del Vailati di Antrodoco tra il Velinia e Cittareale. Riposerà Piazza Tevere.

Programma gare e arbitri (XII giornata)

Oggi ore 15

Real Gavignano Ponnzao – Forano

Arbitro: Rinaldo Menicacci di Viterbo

Monte San Giovanni – Santa Susanna

Arbitro: Andrea Ruffelli di Roma 2

Montopoli – Alto Lazio

Arbitro: Luca Mattia Schiada di Viterbo

Sporting Corvaro – Atletico Cantalice

Arbitro: Davide Manganelli di Tivoli

Domenica 29 gennaio

Ore 11

Gens Cantalupo – Cittaducale

Arbitro: Leonardo Poggi di Roma 1

Torri in Sabina – Torpedo

Arbitro: Attilio Arbia di Roma 2

Ore 15

Velinia – Cittareale

Arbitro: Kacper Mikolaj Zielinski di Viterbo

Riposa: Piazza Tevere

Classifica

Real Gavignano Ponzano 23

Monte San Giovanni 22

Forano 22

Cittareale 18

Montopoli 18

Atletico Cantalice 17

Cittaducale 17

Piazza Tevere 17

Gens Cantalupo 13

Alto Lazio 10

Sporting Corvaro 10

Santa Susanna 9

Torpedo Rieti 6

Velinia 4

Torri in Sabina 2

Monte San Giovanni, Cittareale e Torri in Sabina con una gara in meno

Real Gavignano Ponzano, Piazza Tevere e Gens Cantalupo con una gara in meno