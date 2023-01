Seconda: spicca il derby Forano-Gens Cantalupo, rinviato il big match Cittareale-Monte San Giovanni

RIETI - Undicesima giornata del girone C di Seconda categoria alle porte. Il turno di questo fine settimana offre nuovi scontri diretti che possono mischiare parecchio le carte in tavola soprattutto in testa alla classifica: le prime sette della classe sono infatti racchiuse in soli 6 punti e ogni giornata può regalare delle sorprese.

A proposito di sorprese, alle 14.30 di oggi pomeriggio torna al Micheli di Rivodutri il Santa Susanna, reduce dalla clamoroso successo in rimonta sul campo della Gens Cantalupo, che ospiterà il Real Gavignano Ponzano: gli ospiti sono a caccia del terzo successo consecutivo nel 2023. Alle 15 toccherà alla Torpedo Rieti e allo Sporting Corvaro, entrambe reduci da una sconfitta nello scorso turno. In contemporanea il match tra Alto Lazio, che vuole dare continuità al successo di settimana scorsa contro Corvaro, e il fanalino di coda Torri in Sabina che si giocherà straordinariamente allo Sbardella di Amatrice.

Domani mattina il programma offre gare molto importanti: andrà infatti in scena il derby della bassa Sabina tra Forano e Gens Cantalupo. Sempre alle 11 si giocherà un altro scontro d’alta quota tra Piazza Tevere e Montopoli: i reatini sono al momento in settima posizione, a una sola lunghezza dai “corsari”. Alle 15 chiuderanno le danze l’Atletico Cantalice e il Velinia. Rinviato, invece, a causa dell’impraticabilità del campo Tito Flavio Vespasiano il match tra Cittareale e la capolista Monte San Giovanni. Riposerà Cittaducale.

Programma gare e arbitri (XI giornata)

Oggi ore 14.30

Santa Susanna – Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Francesco De Lucia di Civitavecchia

Ore 15

Torpedo Rieti – Sporting Corvaro

Arbitro: Pierluigi Vitale di Tivoli

Alto Lazio – Torri in Sabina

Arbitro: Giacomo Bertolini di Tivoli

Domenica 22 gennaio

Ore 11

Forano – Gens Cantalupo

Arbitro: Angelo D’Elia di Tivoli

Piazza Tevere – Montopoli

Arbitro: Romano Serafini di Rieti

Ore 15

Atletico Cantalice – Velinia

Arbitro: George Adrian Bejan di Rieti

Riposa: Cittaducale

Rinviata Cittareale – Monte San Giovanni

Classifica

Monte San Giovanni 22

Real Gavignano Ponzano 20

Forano 19

Cittareale 18

Montopoli 17

Cittaducale 17

Piazza Tevere 16

Atletico Cantalice 14

Gens Cantalupo 13

Alto Lazio 10

Santa Susanna 9

Sporting Corvaro 7

Torpedo Rieti 6

Velinia 4

Torri in Sabina 2

Real Gavignano Ponzano, Cittaducale, Piazza Tevere, Gens Cantalupo e Alto Lazio con una gara in più