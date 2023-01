Seconda: si riparte a pieno regime, sfide importanti per la vetta e per la salvezza

RIETI - Torna a pieno regime il girone C del campionato di Seconda categoria. Scendono in campo le squadre reatine per la decima giornata con scontri importanti per le prime posizioni. Oggi alle 14.30 al Valle Mentuccia andrà in scena la sfida tra i padroni di casa del Real Gavignano Ponzano e Cittareale, con le due squadre, rispettivamente al quarto e al secondo posto, separate da un solo punto in classifica. Scontro d’alta quota anche quello del Campo Sportivo San Francesco dove Cittaducale ospiterà Forano allo stesso orario. In contemporanea scenderà in campo anche la capolista Monte San Giovanni, impegnata in casa contro l’Atletico Cantalice, squadra reduce da tre vittorie consecutive. Oggi in campo anche lo Sporting Corvaro che, dopo il pareggio nel recupero di settimana scorsa contro Montopoli, ospita Alto Lazio. Domani mattina sarà il turno di Gens Cantalupo e Santa Susanna che si sfideranno alle 11 al Tempesta. Stesso orario per la gara tra Torri in Sabina e Piazza Tevere. Il programma di giornata si chiude alle 14.30 con la sfida tra Velinia e Torpedo Rieti. Dopo aver giocato domenica scorsa il recupero contro Corvaro, riposa Montopoli.

Programma gare e arbitri (X giornata)

Oggi alle 14.30

Real Gavignano Ponzano – Cittareale

Arbitro: Roberto Alexander Lopez Vejarano di Roma 1

Cittaducale – Forano

Arbitro: Michelangelo Zedda di Rieti

Monte San Giovanni – Atletico Cantalice

Arbitro: Giacomo Bertolini di Tivoli

Sporting Corvaro – Alto Lazio

Arbitro: Andrea D’Orazi di Rieti

Domenica 15 gennaio

Ore 11

Gens Cantalupo – Santa Susanna

Arbitro: Amine Khalil di Rieti

Torri in Sabina – Piazza Tevere

Arbitro: Gianmarco Guglielmo di Roma 1

ore 14.30

Velinia – Torpedo Rieti

Arbitro: Marco Malfatti di Rieti

riposa: Montopoli

Classifica

Monte San Giovanni 21

Cittareale 18

Forano 18

Montopoli 17

Real Gavignano Ponzano 17

Cittaducale 16

Altetico Cantalice 13

Piazza Tevere 13

Gens Cantalupo 13

Sporting Corvaro 7

Alto Lazio 7

Santa Susanna 6

Torpedo Rieti 6

Torri in Sabina 2

Velinia 1

Montopoli, Real Gavignano Ponzano, Cittaducale, Piazza Tevere, Gens Cantalupo e Alto Lazio con una gara in più