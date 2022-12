Seconda: Forano e Monte San Giovanni difendono la vetta in casa. Programma gare e arbitri

RIETI - Ottava giornata del girone C di Seconda categoria alle porte con quattro gare già nel pomeriggio di oggi. Alle 14.30 scende in campo la capolista Monte San Giovanni che al Laureti ospita Alto Lazio e cercherà la sesta vittoria consecutiva. Stesso orario per la gara del Valle Mentuccia tra Real Gavignano Ponzano, reduce dalla prima sconfitta stagionale contro Montopoli di due giorni fa, e Torpedo Rieti, che ha trovato invece sabato scorso la prima vittoria in campionato. Cittaducale ospita al Campo Sportivo San Francesco Cittareale, una delle squadre più in forma del girone e l’unica ancora imbattuta. Contemporaneamente al De Amicis andrà in scena il match tra Sporting Corvaro e Montopoli con entrambe le squadre che vengono da due vittorie consecutive.

Domani mattina alle 11 in campo l’altra capolista del girone, Forano, che sfida al Comunale il Santa Susanna (in foto). In contemporanea al Tempesta scenderanno in campo Gens Cantalupo e Atletico Cantalice, mentre alle 14.30 chiude il programma dell’ottavo turno il match del Vailati di Antrodoco tra Velinia e Piazza Tevere. Turno di riposo per Torri in Sabina.

Programma gare e arbitri (VIII giornata)

Oggi alle 14.30

Monte San Giovanni – Alto Lazio

Arbitro: Michelangelo Zedda di Rieti

Real Gavignano Ponzano – Torpedo Rieti

Arbitro: Salvatore Scarantino di Roma 2

Sporting Corvaro – Montopoli

Arbitro: Amine Khalil di Rieti

Cittaducale – Cittareale

Arbitro: Gianmarco Guglielmo di Roma 1

Domenica 11 dicembre

Ore 11

Forano – Santa Susanna

Arbitro: Oleh Sergiiovych Senchuk di Tivoli

Gens Cantalupo – Atletico Cantalice

Arbitro: Marco Filipponi di Tivoli

Ore 14.30

Velinia - Piazza Tevere

Arbitro: Gabriele Adami di Rieti

Classifica

Monte San Giovanni 15

Forano 15

Real Gavignano Ponzano 14

Montopoli 13

Cittaducale 13

Gens Cantalupo 13

Cittareale 12

Atletico Cantalice 7

Piazza Tevere 7

Torpedo Rieti 6

Santa Susanna 6

Sporting Corvaro 6

Alto Lazio 4

Torri in Sabina 2

Velinia 1

Monte San Giovanni, Cittareale, Atletico Cantalice, Torpedo Rieti, Santa Susanna, Sporting Corvaro e Velinia con una gara in meno