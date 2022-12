Seconda: Forano difende la vetta a Cittareale, Cittaducale a Cantalice, Msg al Gudini. Gare e arbitri

RIETI - Tornano in campo le squadre del girone C di Seconda categoria per la settima giornata di campionato. In questo weekend le prime cinque in classifica saranno tutte impegnate in trasferta.

Si comincia oggi alle 14:30 con il Real Gavignano Ponzano che scenderà in campo al Cimarro di Borbona per sfidare i padroni di casa di Alto Lazio, squadra ancora alla ricerca della prima vittoria. Stesso orario per il match del Rinalduzzi tra Montopoli e Velinia: i “corsari” sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta esterna contro Monte San Giovanni, mentre gli ospiti nello scorso match hanno conquistato il primo punto stagionale.

Alle 15 trasferta della Gens Cantalupo al Gudini per la sfida contro la Torpedo Rieti: la Gens cerca la seconda vittoria consecutiva, mentre la Torpedo dopo due ko di fila vuole tornare a fare punti.

Domani mattina la capolista Forano alle 11 giocherà in trasferta contro Cittareale al Tito Flavio Vespasiano. Sempre alle 11 il match del Luchetti di Torri in Sabina con i padroni di casa che sfidano lo Sporting Corvaro: entrambe le squadra a caccia del primo successo stagionale.

Alle 14:30 sarà il turno di Atletico Cantalice e Cittaducale: i padroni di casa sono reduci dalla prima sconfitta in campionato sul campo di Forano, mentre gli ospiti, al momento in seconda posizione, vogliono conquistare la terza vittoria di fila.

Programma che si chiude con il match delle 15 al Gudini tra Piazza Tevere e Monte San Giovanni, reduce da ben 4 vittorie consecutive. A riposare sarà Santa Susanna.

I recuperi

È stata intanto stabilita la data per la gara sospesa tra Montopoli e Real Gavignano Ponzano e per la gara rinviata tra Sporting Corvaro e Velinia della quinta giornata. Entrambe le gare, programmate inizialmente per il 19 novembre, saranno giocate giovedì 8 dicembre alle 11. La gara tra Montopoli e Real Gavignano Ponzano era stata sospesa intorno alla mezz’ora del primo tempo.

Programma gare e arbitri (VII giornata)

3 dicembre

Ore 14:30

Montopoli - Velinia

Arbitro: Giorgio Mastroiaco di Rieti

Alto Lazio - Real Gavignano Ponzano

Arbitro: Stefano Marinucci di Tivoli

Ore 15

Torpedo Rieti-Gens Cantalupo

Arbitro: Giovanni Turchetti di Rieti

Domenica 4 dicembre

Ore 11

Cittareale - Forano

Arbitro: Amine Khalil di Rieti

Torri in Sabina - Sporting Corvaro

Arbitro: Federica Pappacena di Roma 2

Ore 14:30

Atletico Cantalice - Cittaducale

Arbitro: Romano Serafini di Rieti

Ore 15

Piazza Tevere – Monte San Giovanni

Arbitro: Paul Lucian Stefan di Tivoli

Riposa: Santa Susanna

Classifica

Forano 15

Real Gavignano Ponzano 13

Gens Cantalupo 13

Cittaducale 13

Monte San Giovanni 12

Cittareale 9

Montopoli 7

Piazza Tevere 7

Santa Susanna 6

Atletico Cantalice 4

Torpedo Rieti 3

Alto Lazio 3

Torri in Sabina 2

Velinia 1

Sporting Corvaro 0

Real Gavignano Ponzano, Montopoli, Monte San Giovanni, Cittareale, Atletico Cantalice e Torpedo Rieti con una gara in meno.

Velinia e Sporting Corvaro con due gare in meno.