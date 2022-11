Seconda, derby in Sabina e sfide che promettono emozioni nella quarta giornata: gare e arbitri

RIETI - Quarto turno di Seconda categoria (girone C) ricco di gare interessanti a partire da oggi con quattro match tutti alle 14.30.

Nel primo pomeriggio tocca infatti a Santa Susanna che ospita al Micheli di Rivodutri la Torpedo Rieti, squadra alla ricerca della prima vittoria in campionato dopo due pareggi in altrettante gare. Anche la capolista Real Gavignano Ponzano in campo alle 14.30: dopo aver disputato la prima gara casalinga a Poggio Catino, gli uomini di Galassetti tornano al Valle Mentuccia per difendere la vetta e ospitare il Torri in Sabina, ancora a secco dopo tre giornate. Il Monte San Giovanni dopo la vittoria di settimana scorsa sul campo del Velinia, ospita al Laureti lo Sporting Corvaro. Sempre oggi il match del San Francesco di Cittaducale con i padroni di casa che, dopo il k.o. di Montopoli, vogliono rialzarsi contro Piazza Tevere, fresca dei primi tre punti conquistati contro Forano.

Domani mattina cercano il riscatto proprio i foranesi che attendono alle 11 al Comunale l’Alto Lazio, squadra che viene da tre pareggi consecutivi. Stesso orario per il ritorno in campo dopo il turno di riposo dell’Atletico Cantalice che andrà a far visita al Cittareale. Chiude il programma quello che probabilmente è il match clou della quarta giornata con l’altra capolista, Gens Cantalupo, che difenderà al Tempesta la vetta contro Montopoli (in foto il match della scorsa stagione). Gli ospiti dopo aver piegato per la prima volta Cittaducale, vogliono ripetersi per cercare di raggiungere in classifica proprio Cantalupo. A riposare sarà Velinia.

Programma gare e arbitri (IV giornata)

Oggi 12 novembre

Ore 14.30

Santa Susanna – Torpedo Rieti

Arbitro: Alessandro Bertini di Rieti

Real Gavignano Ponzano – Torri in Sabina

Arbitro: Giovanni Turchetti di Rieti

Monte San Giovanni – Sporting Corvaro

Arbitro: Valerio Verona di Civitavecchia

Cittaducale – Piazza Tevere

Arbitro: George Adrian Bejan di Rieti

Domenica 13 novembre

Ore 11

Forano – Alto Lazio

Arbitro: Francesco De Lucia di Civitavecchia

Cittareale – Atletico Cantalice

Arbitro: Giorgio Mastroiaco di Rieti

Ore 14.30

Gens Cantalupo – Montopoli

Arbitro: Nicolò Simeoni di Rieti

Riposa: Velinia

Classifica

Real Gavignano Ponzano 9

Gens Cantalupo 9

Forano 6

Montopoli 6

Cittaducale 6

Cittareale 5

Santa Susanna 4

Monte San Giovanni 3

Alto Lazio 3

Piazza Tevere 3

Atletico Cantalice 2

Torpedo Rieti 2

Torri in Sabina 0

Velinia 0

Sporting Corvaro 0

Monte San Giovanni, Torpedo Rieti e Atletico Cantalice con una gara in meno