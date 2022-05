Ultimi 90' in Seconda: in 4 lottano per evitare le 2 retrocessioni. Sfida per il secondo posto Atletico-Piazza Tevere

RIETI - Si accendono per l’ultima volta i riflettori sul campionato di Seconda Categoria, ventiseiesima giornata in programma con scontri diretti e match salvezza che sapranno esaltare l’ultima giornata di campionato.

Nell'anticipo Moricone in casa sfiderà Santa Susanna, squadra di casa in zone sicure a venticinque punti, ospiti a ventitré con la necessità di trovare la vittoria per non rischiare nulla e aggiudicarsi la salvezza

Aprono la giornata le tre sfide salvezza previste per domenica mattina, gara interna per lo Sporting Corvaro che ospiterà il Monte San Giovanni, match fondamentale per gli ospiti che cercano disperatamente punti per raggiungere la salvezza in extremis, locali a trentasette al quarto posto in classifica.

Partita fondamentale anche per Velinia, domenica mattina ospite del Cittareale, ospiti con la necessità di trovare i tre punti per sperare nella salvezza e in uno scivolone degli avversari, locali a venticinque punti in classifica con poco da chiedere alla classifica. Altro match salvezza previsto in mattinata, al “Luchetti” di Torri il match tra Torri in Sabina e Montorio Romano, gara fondamentale per gli ospiti che cercano i tre punti per la salvezza, locali che vogliono chiudere il campionato in bellezza tentando il sorpasso sullo Sporting Corvaro.

Big match previsto nel pomeriggio, l’Atletico Cantalice ospiterà il Piazza Tevere, gara d’alta classifica che vede i due team al secondo posto a pari merito, match che saprà decretare il podio e regalare sicuramente spettacolo. A chiudere la ventiseiesima giornata e il Campionato di Seconda Categoria il match tra Centro Italia Micioccoli e Casperia, locali a trentadue a metà classifica, ospiti campioni ormai da tre giornate per continuare a infrangere record. Turno di riposo per la Torpedo Rieti.

Programma gare (XXVI giornata)

Sabato 28 maggio

Moricone-Santa Susanna ore 16:00 (arbitro Bira Sissoko di Roma 1)

Domenica 29 maggio

Sporting Corvaro-Monte San Giovanni ore 11:00 (arbitro Alberto Matteucci di Rieti)

Cittareale-Velinia ore 11:00 (arbitro Andrea D’Orazi di Rieti)

Torri in Sabina-Montorio Romano ore 11:00 (arbitro Eugenio Campolongo di Roma 1)

Atletico Cantalice-Piazza Tevere ore 16:30 (arbitro George Adrian Bejan di Rieti)

Centro Italia Micioccoli-Casperia ore 16:30 (arbitro Amine Khalil di Rieti)

Classifica

Casperia 57

Atletico Cantalice, Piazza Tevere 43

Sporting Corvaro 37

Torri in Sabina 36

Centro Italia Micioccoli 32

Moricone, Cittareale 25

Santa Susanna 23

Torpedo Rieti, Montorio Romano, Monte San Giovanni 22

Velinia 20