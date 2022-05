Ultimi 180 minuti in Seconda categoria, si lotta per il secondo posto e per la salvezza

RIETI - Torna il weekend e con esso la venticinquesima giornata del campionato di Seconda Categoria, campionato agli sgoccioli con scontri diretti e gare che sapranno sicuramente regalare emozioni in questa penultima giornata di campionato.

Apre la giornata l’anticipo del sabato pomeriggio, al “Gudini” il Piazza Tevere ospiterà il Centro Italia Micioccoli, locali al secondo posto condiviso con l’Atletico Cantalice per rimanere sul podio, ospiti con poco da chiedere a ventinove punti a metà classifica.

Un solo Match previsto per domenica mattina, Casperia neocampione di categoria ospiterà Cittareale, locali forti del primo posto vogliono continuare a vincere per regalare ai propri tifosi altre gioie, ospiti a venticinque in classifica in zone più che sicure.

Quattro match previsti per domenica pomeriggio, al “Laureti” Monte San Giovanni ospiterà Atletico Cantalice, team distanti tra loro in classifica, ma con lo stesso obiettivo, i tre punti, locali per uscire dalle zone pericolose della classifica, ospiti per mantenere il podio e prendersi il secondo posto in solitaria. Match in esterna per lo Sporting Corvaro, nel pomeriggio sarà ospitato dal Montorio Romano, locali al quarto posto in classifica con la possibilità di avvicinarsi al podio, ospiti a diciannove punti al penultimo posto con la necessità di fare punti.

Match interno invece per Santa Susanna, all’ “Alvaro” di Rivodutri ospiteranno il Torri in Sabina, match fondamentale per i locali che con una vittoria sarebbero matematicamente salvi, Torri a trentatré punti al quinto posto in classifica. A chiudere la venticinquesima giornata lo scontro diretto tra Velinia e Torpedo Rieti, locali che con la vittoria nella scorsa giornata sono tornati in carreggiata e credono nella salvezza, ospiti a più cinque che con un pareggio si assicurerebbero la matematica salvezza, match tutto da vivere. Turno di riposo per Moricone ferma a venticinque punti.

Programma gare (XXV giornata)

Sabato 21 maggio

Piazza Tevere-Centro Italia Micioccoli ore 18:00 (arbitro Nicolò Simeoni di Rieti)

Domenica 22 maggio

Casperia-Cittareale ore 11:00 (arbitro Mattia Santoprete di Rieti)

Monte San Giovanni-Atletico Cantalice ore 16:30 (arbitro Nicolò Simeoni di Rieti)

Montorio Romano-Sporting Corvaro ore 16:30 (arbitro Gianmarco Dionisi di Rieti)

Santa Susanna-Torri in Sabina ore 16:30 (arbitro George Adrian Bejan di Rieti)

Velina-Torpedo Rieti ore 16:30 (arbitro Amine Khalil di Rieti)

Riposa Moricone

Classifica

Casperia 54

Piazza Tevere, Atletico Cantalice 43

Sporting Corvaro 37

Torri in Sabina 33

Centro Italia Micioccoli 29

Moricone, Cittareale 25

Santa Susanna 23

Torpedo Rieti 22

Monte San Giovanni, Montorio Romano 19

Velinia 17