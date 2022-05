Seconda: le prime tre in trasferta, derby del Montepiano fra Santa Susanna e Atletico Cantalice

RIETI - Si accendono i riflettori sulla ventitreesima giornata del campionato di Seconda Categoria, scontri diretti e sfide al vertice caratterizzeranno la quartultima giornata di campionato che sapra sicuramente essere decisiva.

Aprono la giornata i tre match previsti per sabato pomeriggio, Torpedo Rieti in casa affronterà Casperia, locali a ventuno punti con la possibilità di sorpasso su Santa Susanna, ospiti forti del primato in classifica cercano l’ennesima vittoria per rimanere in testa e avvicinarsi sempre di più alla promozione. Altro match interessante nel pomeriggio, Monte San Giovanni al “Laureti” affronterà Piazza Tevere, padroni di casa in cerca di punti visto il terzultimo posto in classifica per uscire dalle zone grigie della classifica, ospiti al secondo posto con la possibilità di avvicinarsi a Casperia capolista. A chiudere i match del sabato la gara tra Velinia e Torri in Sabina, “antrodocani” all’ultimo posto in classifica in cerca di punti per dare una scossa alla stagione, sabini a trenta punti con la possibilità di avvicinarsi allo Sporting Corvaro che nel fine settimana riposerà.

Scontro diretto previsto per domenica mattina, Cittareale, al “Vespasiano” affronterà Moricone, locali a pari merito con Torpedo con la possibilità di avvicinarsi agli ospiti e uscire definitivamente dalle zone pericolose, team romano a venticinque punti a metà classifica. Match in esterna per il Centro Italia Micioccoli, domenica mattina ospite del Montorio Romano, squadre distanti tra loro in classifica con i locali al penultimo posto a sedici punti, ospiti a ventisei a metà classifica per avvicinarsi a Torri. A chiudere la ventitreesima giornata il match pomeridiano tra Santa Susanna e Atletico Cantalice, team anch’essi distanti tra loro in classifica con obiettivi diversi, locali che vogliono i tre punti per uscire definitivamente dalla zona retrocessione, ospiti al terzo posto in classifica che tenteranno l’aggancio su Piazza Tevere. Turno di riposo per lo Sporting Corvaro al quarto posto con trentaquattro punti.

Programma gare (XXIII giornata)

Sabato 7 maggio

Torpedo Rieti-Casperia ore 15:00 (arbitro Rocco Emanuele Muto di Roma 1)

Monte San Giovanni-Piazza Tevere ore 16:30 (arbitro Riccardo Luly di Roma 1)

Velinia-Torri in Sabina ore 16:00 (arbitro Giacomo Ressa di Roma 1)

Domenica 8 maggio

Cittareale-Moricone ore 11:00 (arbitro Daniele Volpe di Roma 1)

Montorio Romano-Centro Italia Micioccoli ore 11:00 (arbitro Andrea Medori di Roma 1)

Santa Susanna-Atletico Cantalice ore 16:30 (arbitro Simone Nocente di Roma 1)

Riposa Sporting Corvaro

Classifica

Casperia 48

Piazza Tevere 40

Atletico Cantalice 37

Sporting Corvaro 34

Torri in Sabina 30

Centro Italia Micioccoli 26

Moricone 25

Santa Susanna 23

Cittareale, Torpedo Rieti 21

Monte San Giovanni 19

Montorio Romano 16

Velinia 14