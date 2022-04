Riprende il campionato di Seconda: tutte in trasferta le prime quattro in classifica

RIETI - Torna il weekend e con esso la ventunesima giornata del campionato di Seconda Categoria, sei match in programma con scontri diretti e gare che sapranno accendere l’ottava giornata di ritorno. Apre il turno il match del sabato pomeriggio tra Torpedo Rieti e Torri in Sabina, sfida che vede gli ospiti a più sei sui locali, gara importante per entrambe viste le posizioni in classifica.

Tre gare previste per domenica mattina, a Pallottini nel campo di Cittareale la gara tra Cittareale e Sporting Corvaro, entrambi i team reduci da pareggi ma con due posizioni in classifica diverse, locali a ventuno a distanza dalle zone grigie, ospiti a trenta che puntano al podio. Match in esterna per Casperia, ospite del Moricone, ospiti forti del primo posto in classifica cercano l’ennesima vittoria per restare sempre più primi, locali a venticinque punti a metà classifica. A chiudere i match della domenica mattina la partita tra Montorio Romano e Monte San Giovanni, scontro direttissimo che vede le squadre distanti solo tre punti tra loro, con gli ospiti a diciotto in cerca di acque sicure, locali a quindici al penultimo posto.

Due partite previste per domenica pomeriggio, al Micheli Alvaro di Rivodutri scenderanno in campo Santa Susanna e Piazza Tevere, squadre molto distanti tra loro in classifica, con i locali in cerca di punti per sfuggire dalle zone basse della classifica, ospiti al secondo posto con la necessità di far punti per cercare di accorciare su Casperia prima in classifica. A chiudere la ventunesima giornata il match pomeridiano tra Velinia e Atletico Cantalice, situazione di classifica molto simile a quella di prima con i locali all’ultimo posto chiamati a far punti per dare una scossa alla classifica, ospiti al secondo posto (condiviso con Piazza Tevere) che vogliono i tre punti per avvicinarsi alla prima posizione.

Programma gare (XXI giornata)

Sabato 23 aprile

Torpedo Rieti-Torri in Sabina ore 15:00 (arbitro Andrea Samperna di Rieti)

Domenica 24 aprile

Cittareale-Sporting Corvaro ore 11:00 (arbitro Valerio Micheli di Rieti)

Moricone-Casperia ore 11:00 (arbitro Nicolò Simeoni di Rieti)

Montorio Romano-Monte San Giovanni ore 11:00 (arbitro Mattia Santoprete di Rieti)

Santa Susanna-Piazza Tevere ore 16:30 (arbitro Gianmarco Dionisi di Rieti)

Velinia-Atletico Cantalice ore 16:30 (arbitro Andrea D’Orazi di Rieti)

Classifica

Casperia 42

Piazza Tevere, Atletico Cantalice 34

Sporting Corvaro 30

Centro Italia Micioccoli 26

Moricone 25

Torri in Sabina 24

Cittareale 21

Santa Susanna 20

Monte San Giovanni, Torpedo Rieti 18

Montorio Romano 15

Velinia 13