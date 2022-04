Piazza Tevere riposa: Casperia cerca l'allungo in vetta, Atletico Cantalice a caccia del secondo posto

RIETI - Il weekend è alle porte e con esso la ventesima giornata del campionato di Seconda Categoria, sei gare in programma con scontri diretti e gare che sapranno sicuramente accendere la settima giornata di ritorno del girone C.

Apre il turno di campionato il match del sabato pomeriggio tra Monte San Giovanni e Santa Susanna, scontro diretto che vede le due squadre a un punto di distanza a favore dei locali, entrambe con l’obiettivo della salvezza, chi la spunterà? Altro match interessante previsto per sabato pomeriggio, Sporting Corvaro ospiterà Torpedo Rieti, squadre distanti tra loro ma con un solo intento, far punti, locali per tornare sul podio, ospiti per lasciare le zone buie della classifica.

Due partite previste per domenica mattina, Casperia, al “Belloni” di Montasola ospiterà il Montorio Romano, locali forti del primato in solitaria vogliono continuare la fila di vittorie che dura ormai da sei weekend consecutivi, ospiti a quindici punti al penultimo posto. Match interno anche per Torri in Sabina, domenica mattina, al ”Luchetti” di Torri ospiterà Moricone, locali reduci da una sconfitta a ventuno punti in zone sicure, con l’opportunità di avvicinamento sugli ospiti fermi a più quattro in classifica.

Due match si giocheranno nel pomeriggio di domenica, Atletico Cantalice in casa ospiterà Cittareale, locali al terzo posto in classifica con la possibilità di sorpasso ai danni di Piazza Tevere, ospiti a ventichiamati a far punti per uscire definitivamente dalle zone pericolose della classifica. A chiudere la ventesima giornata di campionato il match tra Centro Italia Micioccoli e Velinia, locali a metà classifica con la chance di avvicinarsi allo Sporting Corvaro, ospiti all’ultimo posto chiamati a far punti per dare una scossa alla classifica. Turno di riposo per Piazza Tevere.

Programma gare (XX Giornata)

Sabato 9 aprile

Monte San Giovanni-Santa Susanna ore 16:00 (arbitro Andrea Samperna di Rieti)

Sporting Corvaro-Torpedo Rieti ore 16:00 (arbitro Giorgio Mastroiaco di Rieti)

Domenica 10 aprile

Casperia-Montorio Romano ore 11:00 (arbitro Andrea D'Orazi di Rieti)

Torri in Sabina-Moricone ore 11:00 (arbitro Gianmarco Dionisi di Rieti)

Atletico Cantalice-Cittareale ore 16:00 (arbitro Giorgio Mastroiaco di Rieti)

Centro Italia Micioccoli-Velinia ore 16:00 (arbitro Amine Khalil di Rieti)

Riposa Piazza Tevere

Classifica

Casperia 39

Piazza Tevere 34

Atletico Cantalice 33

Sporting Corvaro 29

Centro Italia Micioccoli, Moricone 25

Torri in Sabina 21

Cittareale 20

Monte San Giovanni 18

Torpedo Rieti, Santa Susanna 17

Montorio Romano 15

Velinia 12