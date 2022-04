Spicca il derby Torri-Casperia, Piazza Tevere ad Antrodoco

RIETI - Si accendono i riflettori sulla diciannovesima giornata del campionato di Seconda Categoria, sei match in programma con scontri diretti e gare che saranno fondamentali in chiave classifica.

Apre la giornata l’anticipo del sabato pomeriggio tra Torpedo Rieti e Atletico Cantalice, squadre distanti tra loro in classifica, ma con un solo obiettivo, i tre punti, padroni di casa a diciassette con la possibilità di allontanarsi dalle zone grigie della classifica, ospiti forti del terzo posto tenteranno l’aggancio su Piazza Tevere seconda in classifica.

Tre match previsti per domenica mattina, Cittareale, in casa ospiterà il Centro Italia Micioccoli, squadre a metà classifica con i locali a venti con l’opportunità per il sorpasso su Moricone, ospiti a venticinque chiamati a rialzarsi dopo la sconfitta interna nella diciottesima giornata. Match in esterna per Sporting Corvaro, ospite del Moricone in cerca della seconda vittoria consecutiva per riprendersi il podio, locali a ventidue con la possibilità di aggancio sul Centro Italia Micioccoli. Altro match interessante previsto in mattinata, al “Luchetti” di Torri il match tra Torri in Sabina e Casperia, padroni di casa a ventuno in classifica chiamati a far punti per tornare nelle alte sfere della classifica, ospiti forti del primato in cerca della sesta vittoria consecutiva per restare al comando in solitaria.

Due partite previste nel pomeriggio, match in casa per Santa Susanna al “Micheli” di Rivodutri ospiterà Montorio Romano, locali a quattordici punti in cerca di vittoria per scrollarsi di dosso la penultima posizione e agganciare Torpedo e sorpassare i diretti avversari. A chiudere la diciannovesima giornata del campionato di Seconda Categoria la gara tra Velinia e Piazza Tevere, “antrodocani” all’ultimo posto in cerca di punti per dare una scossa alla propria classifica, ospiti al secondo posto con la possibilità di aggancio su Casperia prima in classifica, match tutto da vivere. Turno di riposo per Monte San Giovanni.

Programma gare (XIX giornata)

Sabato 2 aprile Torpedo Rieti-Atletico Cantalice ore 15:00 (arbitro Valerio Micheli di Rieti)

Domenica 3 aprile

Cittareale-Centro Italia Micioccoli ore 11:00 (arbitro Giacomo Bertolini di Tivoli)

Moricone-Sporting Corvaro ore 11:00 (arbitro Serxhio Topalli di Tivoli)

Torri in Sabina-Casperia ore 11:00 (arbitro Marco Filipponi di Tivoli)

Santa Susanna-Montorio Romano ore 16:00 (arbitro Amine Khalil di Rieti)

Velinia-Piazza Tevere ore 16:00 (arbitro Alberto Matteucci di Rieti)

Riposa Monte San Giovanni

Classifica

Casperia 36

Piazza Tevere 33

Atletico Cantalice 30

Sporting Corvaro 29

Centro Italia Micioccoli 25

Moricone 22

Torri in Sabina 21

Cittareale 20

Monte San Giovanni 18

Torpedo Rieti 17

Montorio Romano 15

Santa Susanna 14

Velinia 11