In Seconda categoria le prima cinque della classifica puntano sul fattore campo

RIETI - Torna il weekend e con esso un'altra giornata del campionato di Seconda categoria, diciottesima giornata in programma, sei match distribuiti tra sabato e domenica che sapranno sicuramente infuocare l’ultimo weekend di marzo.

Apre la giornata il match “salvezza” tra Monte San Giovanni e Velinia, squadre rispettivamente al terzultimo e all’ultimo posto con la necessità di fare punti per tornare in acque sicure, locali a quindici in classifica con gli ospiti in agguato a meno quattro punti. Alto match interessante previsto nel sabato pomeriggio, Sporting Corvaro quarto in classifica ospiterà Torri in sabina, entrambe reduci da due sconfitte cercano il riscatto per continuare il sogno del podio.

Un solo match previso per domenica mattina, Casperia capolista ospiterà Santa Susanna, locali forti del primo posto cercano la quinta vittoria consecutiva, ospiti al penultimo posto dopo il turno di riposo con la necessità di fare punti per uscire dalle zone buie della classifica. Altro match interessante nel pomeriggio, Piazza Tevere, in casa ospiterà Cittareale, locali al secondo posto con la possibilità di aggancio nei confronti di Casperia capolista, ospiti a venti punti per centrare l’ottavo risultato utile consecutivo.

Match interno per l’Atletico Cantalice che ospiterà Moricone, “cantaliciani” reduci da un importante vittoria in cerca del bis per portarsi al secondo posto al pari di Piazza Tevere, ospiti a ventidue in classifica. A chiudere la diciottesima giornata del campionato di seconda categoria il match tra Centro Italia Micioccoli e Torpedo Rieti, locali a venticinque con l’opportunità del sorpasso sull’Atletico Cantalice, ospiti a quattordici al penultimo posto in cerca di punti per tornare nelle zone sicure della classifica.

Programma gare (XVIII giornata)

Sabato 26 marzo

Monte San Giovanni-Velinia ore 15:00 (arbitro Alessandro Bertini di Rieti)

Sporting Corvaro-Torri in Sabina ore 15:00 (arbitro Mattina Santoprete di Rieti)

Domenica 27 marzo

Casperia-Santa Susanna ore 11:00 (arbitro Serxhio Topalli di Tivoli)

Piazza Tevere-Cittareale ore 15:00 (arbitro Nicolò Simeoni di Rieti)

Atletico Cantalice-Moricone ore 16:00 (arbitro George Adrian Bejan di Rieti)

Centro Italia Micioccoli-Torpedo Rieti ore 16:00 (arbitro Alberto Matteucci di Rieti)

Classifica

Casperia 33

Piazza Tevere 30

Atletico Cantalice 27

Sporting Corvaro 26

Centro Italia Micioccoli 25

Moricone 22

Torri in Sabina 21

Cittareale 20

Monte San Giovanni, Montorio Romano 15

Torpedo Rieti, Santa Susanna 14

Velinia 11