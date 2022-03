Spiccano il derby Torpedo-Piazza Tevere e la sfida alta quota Sporting Corvaro-Casperia

RIETI - Si accendono i riflettori sulla diciassettesima giornata di campionato di Seconda categoria, sei match in programma con sfide al vertice e scontri diretti che sapranno regalare un ottimo weekend di calcio. Apre la diciassettesima di campionato il match di alta classifica tra Sporting Corvaro e Casperia, padroni di casa momentaneamente terzi in classifica con la possibilità di accorciare a meno uno sugli ospiti, Casperia forte del primo posto in classifica vuole i tre punti per rimanere prima in solitaria. Altra gara interessante nel sabato pomeriggio, al “Gudini” il derby tutto “reatino” tra Torpedo Rieti e Piazza Tevere, squadre distanti tra di loro in classifica ma con un solo obiettivo guadagnarsi tre punti fondamentali per la classifica, gara che promette spettacolo.

Match interno per Cittareale, a Pallottini ospiterà Monte San Giovanni, scontro diretto che vede i padroni di casa a più due punti sugli ospiti, entrambe in cerca di punti per scappare dalle zone pericolose della classifica. Partita in esterna per il Centro Italia Micioccoli, ospite del Moricone nel match mattutino della domenica, ospiti reduci da un pareggio con la voglia di far punti per rimanere in scia alle prime della classe. Altro scontro diretto previsto in giornata, Torri in sabina ospiterà l’Atletico Cantalice, tre punti a separare le squadre entrambe reduci da pareggi, gara tutta da vivere.

A chiudere la diciassettesima giornata di campionato il match pomeridiano tra Velinia e Montorio Romano, padroni di casa momentaneamente all’ultimo posto con la possibilità di accorciare a meno uno sugli ospiti penultimi in classifica. Turno di riposo per Santa Susanna

Programma gare (XVII giornata)

Sabato 19 marzo: Sporting Corvaro-Casperia ore 15:00 (arbitro Amine Khalil di Rieti)

Torpedo Rieti-Piazza Tevere ore 15:00 (arbitro Nicolò Simeoni di Rieti)

Domenica 20 marzo

Cittareale-Monte San Giovanni ore 11:00 (arbitro Francesca Roncaioli di Roma 2)

Moricone-Centro Italia Micioccoli ore 11:00 (arbitro Stefano Marinucci Tivoli)

Torri in Sabina-Atletico Cantalice ore 11:00 (arbitro Angelo D’Elia di Tivoli)

Velinia-Montorio Romano ore 15:00 (arbitro Giorgio Mastroiaco di Rieti)

Classifica

Casperia 30

Piazza Tevere 27

Sporting Corvaro 26

Centro Italia Micioccoli 25

Atletico Cantalice 24

Torri in Sabina 21

Moricone 19

Cittareale 17

Monte San Giovanni 15

Torpedo Rieti, Montorio Romano, Santa Susanna 14

Velinia 10