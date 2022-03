Spicca la sfida Atletico Cantalice-Sporting Corvaro, Piazza Tevere in casa

RIETI - Torna il weekend e con esso i match del campionato di Seconda Categoria, sedicesima giornata in programma, tanti i match interessanti caratterizzano la terza giornata di ritorno del girone C.

Apre la giornata il match del sabato pomeriggio tra Monte San Giovanni e Torpedo Rieti, un solo punto separa i due team, padroni di casa con la possibilità di superare Cittareale in classifica, ospiti che tenteranno il sorpasso sui locali, match da vivere. Un solo match previsto per domenica mattina, con Cittareale che verrà ospitato dal Montorio Romano, “reatini” a più tre sugli avversari con l’opportunità di aggancio ai danni di Moricone a diciannove punti. Match in casa per l’Atletico Cantalice, ospiterà Sporting Corvaro nel match di alta classifica, gara che vede Sporting Corvaro al secondo posto a più due dai locali, posta in palio alta per un match che saprà regalare emozioni.

Altro match interessante quello tra Centro Italia Micioccoli e Torri in sabina, locali al terzo posto reduci da un pareggio vogliono punti per rimanere in carreggiata, ospiti reduci da una sconfitta in cerca di punti per tornare nelle alte sfere della classifica. Match interno per Piazza Tevere, al “Gudini” di Rieti ospiteranno Moricone, padroni di casa forti del terzo posto in classifica proveranno ad imporsi per aggiungere tre punti alla classifica. A Chiudere la sedicesima giornata il match “salvezza” tra Santa Susanna e Velinia, squadre rispettivamente al penultimo e ultimo posto con la necessità di fare punti per sfuggire dalle zone pericolose della classifica. Turno di riposo per la capolista Casperia.

Programma gare (XVI giornata)

Sabato 12 marzo

Monte San Giovanni-Torpedo Rieti ore 15:00 (arbitro Ugo Bertoldi di Roma 2)

Montorio Romano-Cittareale ore 11:00 (arbitro Giorgio Mastroiaco di Rieti)

Atletico Cantalice-Sporting Corvaro ore 15:00 (arbitro Andrea D'Orazi di Rieti)

Centro Italia Micioccoli-Torri in Sabina ore 15:00

Piazza Tevere-Moricone ore 15:00 (arbitro Mattia Santoprete di Rieti)

Santa Susanna-Velinia ore 15:00 (arbitro Gianmarco Dionisi di Rieti)

Riposa Casperia.

Classifica

Casperia 30

Sporting Corvaro 25

Centro Italia Micioccoli, Piazza Tevere 24

Atletico Cantalice 23

Torri in Sabina 20

Moricone 19

Cittareale 16

Monte San Giovanni 14

Torpedo, Montorio Romano 13

Santa Susanna 11

Velinia 10