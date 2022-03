Casperia a Cantalice, spiccano anche Corvaro-Centro Italia e Torri-Piazza Tevere

RIETI - Torna il campionato di Seconda categoria, quindicesima giornata in programma, sfide di alta classifica e scontri salvezza caratterizzano la seconda gara di ritorno del girone C. Due match nella giornata di sabato, Sporting Corvaro ospiterà al “De Amicis” il Centro Italia Micioccoli, match importante per la classifica che vede i padroni di casa al secondo posto a più uno dai rivali, gara da seguire con attenzione. Gara interna per Torpedo Rieti, sabato pomeriggio affronterà Montorio Romano, match delicato che vede entrambe le squadre a dodici in classifica, locali reduci da un pareggio con la necessità di fare punti.

Tre partite previste per domenica mattina, al “Luchetti” di Torri il match tra Torri in Sabina e Piazza Tevere, gara di alta classifica che vede i padroni di casa con la possibilità di accorciare sugli ospiti, Piazza Tevere a ventitre con la chance per il secondo posto. Match interno per Cittareale, al “Tito Vespasiano” affronterà Santa Susanna, due soli punti separano i team, con i locali che puntano Moricone, ospiti per scrollarsi di dosso il penultimo posto in classifica. Gara in esterna per Monte San Giovanni, ospite del Moricone con la chance del soprasso in classifica per portarsi in zone sicure.

A chiudere la quindicesima giornata il big match pomeridiano tra Atletico Cantalice e Casperia, padroni di casa a ventitre in classifica con la possibilità di accorciare sugli ospiti, Casperia forte del primo posto in classifica punta alla terza vittoria di fila, match tutto da vivere. Turno di riposo per Velinia.

Programma gare (XV giornata)

Sabato 5 marzo

Sporting Corvaro-Centro Italia Micioccoli ore 15:00 (arbitro Michele Breda di Roma 1)

Torpedo Rieti-Montorio Romano ore 15:00 (arbitro Simone Carpenella Roma 1)

Domenica 6 marzo

Torri in Sabina-Piazza Tevere ore 11:00 (arbitro Gianmarco Dionisi di Rieti)

Cittareale-Santa Susanna ore 11:00 (arbitro Andrea D’Orazi di Rieti)

Moricone-Monte San Giovanni ore 11:00 (arbitro Amine Khalil di Rieti)

Atletico Cantalice-Casperia ore 15:00 (arbitro Albero Matteucci di Rieti)

Riposa Velinia.

Classifica

Casperia 27

Sporting Corvaro 24

Centro Italia Micioccoli, Piazza Tevere, Atletico Cantalice 23

Torri in Sabina 19

Moricone 16

Monte San Giovanni 14

Cittareale 13

Torpedo, Montorio Romano 12

Santa Susanna 11

Velinia 10