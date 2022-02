Seconda, scatta il girone di ritorno: spiccano Piazza Tevere-Sporting e Centro Italia-Atletico

RIETI - Torna il campionato di Seconda categoria, quattordicesima giornata in programma, match al vertice e scontri salvezza caratterizzano la prima giornata dei match di ritorno del girone C.

Apre la giornata il match del sabato tra Monte San Giovanni e Torri in Sabina, locali in cerca di punti viste le quattro sconfitte consecutive, ospiti a diciannove in classifica con la possibilità di agganciare il terzo posto.

Match interno per Casperia, domenica mattina al “Belloni” di Montasola affronterà Velinia, padroni di casa forti del primo posto in classifica in solitaria con la voglia di mantenerlo, “Antrodocani” con la necessità di fare punti visto il penultimo posto in classifica. Derby “romano” in mattinata tra Montorio Romano e Moricone, locali all’ultimo posto in classifica, ospiti a sedici a meno tre da Torri in Sabina.

Due gare di alta classifica previste nel pomeriggio, Piazza Tevere in casa ospiterà Sporting Corvaro, squadre rispettivamente al terzo e secondo posto con un punto a separarle, chi la spunterà? Atra sfida interessante quella tra Centro Italia Micioccoli e Atletico Cantalice, entrambe a ventidue punti in classifica al terzo posto condiviso con Piazza Tevere, match fondamentale in chiave classifica con la possibilità per entrambe di agganciare il primo posto.

A chiudere la quattordicesima giornata di campionato il match tra Santa Susanna e Torpedo Rieti, padroni di casa reduci da una sconfitta chiamati a far punti per uscire dalle zone basse della classifica, ospiti dopo il turno di riposo vogliono tornare alla vittoria. Turno di riposo per Cittareale.

L'inizio posticipato di 5 minuti

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al fine di porre la dovuta attenzione alla grave situazione umanitaria in corso in Ucraina e ritenendo necessario inviare un unanime messaggio di pace, ha disposto di ritardare di cinque minuti l’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma nel fine settimana.

Programma gare (XIV giornata)

Sabato 26 febbraio

Monte San Giovanni-Torri in Sabina ore 15:05 (arbitro Andrea D'Orazi di Rieti)

Domenica 27 febbraio

Casperia-Velinia ore 11:05 (arbitro Nabil Trabelsi di Rieti)

Montorio Romano-Moricone ore 11:05 (arbitro Albero Matteucci di Rieti)

Piazza Tevere-Sporting Corvaro ore 15:05 (arbitro Nicolò Simeoni di Rieti)

Centro Italia Micioccoli-Atletico Cantalice ore 15:05 (arbitro Valerio Micheli di Rieti)

Santa Susanna-Torpedo Rieti ore 15:05 (arbitro Alessandro Bertini di Rieti)

Riposa Cittareale.

Classifica

Casperia 24

Sporting Corvaro 23

Centro Italia Micioccoli, Piazza Tevere, Atletico Cantalice 22

Torri in Sabina 19

Moricone 16

Cittareale 13

Torpedo Rieti, Monte San Giovanni 11

Velinia, Santa Susanna 10

Montorio Romano 9