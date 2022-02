Spiccano le sfide al vertice Casperia-Centro Italia Micioccoli e Piazza Tevere-Atletico Cantalice

RIETI - Torna il campionato di Seconda categoria: sei gare in programma, sfide al vertice e scontri diretti caratterizzano la giornata. Apre la tredicesima giornata l’anticipo del sabato tra Monte San Giovanni e Sporting Corvaro, squadra di casa chiamata a reagire dopo la dura sconfitta nella scorsa giornata, ospiti a venti in classifica con l’opportunità di agganciare la vetta.

Due i match della domenica mattina, al “Belloni Anselmo” di Montasola il “big match” tra Casperia e Centro Italia Micioccoli, sfida ai vertici che vede i padroni di casa al secondo posto a meno uno dal primo posto occupato dagli ospiti, gara importantissima per la classifica che saprà sicuramente regalare emozioni. Partita in esterna per il Torri in Sabina, ospite del Montorio Romano cercherà di strappare via tre punti ottimi in chiave classifica che le permetterebbero l’aggancio al secondo posto.

Tre le gare previste nel pomeriggio. Match interno per il Santa Susanna, al “Micheli Alvaro” di Rivodutri sfiderà Moricone, padroni di casa reduci da un pareggio cercano punti per agganciare gli ospiti e restare nelle zone “sicure” della classifica. Giocherà in casa anche il Velinia, al “Vailati” di Antrodoco si scontrerà con Cittareale, padroni di casa reduci da una sconfitta, chiamati a far punti visto il penultimo posto in classifica, ospiti forti della vittoria nella dodicesima vogliono ripetersi. A chiudere la tredicesima giornata di campionato il “big match” tra match Piazza Tevere e Atletico Cantalice, squadre entrambe al secondo posto a ventuno punti, match fondamentale in chiave classifica vista la parità e il secondo posto di entrambe, gara tutta da vivere. Turno di riposo per Torpedo Rieti.

Programma gare (XIII giornata)

Sabato 19 febbraio

Monte San Giovanni-Sporting Corvaro ore 14:30 (arbitro Simone Mellaro di Roma 1)

Domenica 20 febbraio

Casperia-Centro Italia Micioccoli ore 11:00 (arbitro Manuel Alessi di Rieti)

Montorio Romano-Torri in Sabina ore 11:00 (arbitro Carlo Borea di Roma 1)

Santa Susanna-Moricone ore 14:30 (arbitro Ugo Bertoldi di Roma 2)

Velinia-Cittareale ore 15:00 (arbitro Silvano Caprioli di Roma 1)

Piazza Tevere- Atletico Cantalice ore 15:00 (arbitro Gianmarco Dionisi di Rieti)

Riposa Torpedo Rieti

Classifica

Centro Italia Micioccoli 22

Atletico Cantalice, Casperia, Piazza Tevere 21

Sporting Corvaro 20

Torri In Sabina 18

Moricone 13

Cittareale 12

Torpedo Rieti, Monte San Giovanni 11

Santa Susanna 10

Velinia 9

Montorio Romano 8