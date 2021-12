Turno casalingo per la capolista Casperia, Piazza Tevere punta a scavalcare lo Sporting

RIETI - Torna il weekend e con esso la decima giornata del campionato di Seconda Categoria, ultimo weekend di sport prima delle feste con scontri diretti e gare che si prospettano interessanti. Spicca il match tra Casperia e Torpedo Rieti, sabini alla quarta vittoria consecutiva difendono la vetta in casa, ospiti chiamati a rialzarsi dopo le due sconfitte consecutive e il penultimo posto in classifica. Gara interna per Torri in Sabina, domenica mattina al Luchetti sfiderà Velinia, padroni di casa dopo la gara non disputata nella nona giornata vogliono far punti per tornare nelle zone alte della classifica, ospiti reduci da due sconfitte vogliono aggiungere tasselli alla loro classifica. Domenica mattina in esterna per Cittareale, ospite del Moricone in cerca di punti per scrollarsi di dosso l’attuale ultimo posto e agganciare i casalinghi in classifica.

Tre i match del pomeriggio, l’ Atletico Cantalice in casa sfiderà Santa Susanna, Cantaliciani che hanno riposano nella nona giornata vogliono guadagnare punti importanti in chiave classifica, ospiti fermi a otto punti cercano punti per allontanarsi dalle basse zone della classifica. Match interno per il Centro Italia Micioccoli, nel pomeriggio giocherà contro Montorio Romano, padroni di casa in cerca della seconda vittoria consecutiva per consolidare l’ottimo posto in classifica. A chiudere la decima giornata l’interessante match tra Piazza Tevere e Monte San Giovanni, reatini al terzo posto in classifica cercano una vittoria per scavalcare Sporting Corvaro, sabini chiamati a rialzarsi dopo la pesante sconfitta nella nona per dare uno scossone alla loro classifica.

Turno di riposo per Sporting Corvaro.

Programma gare (X Giornata, domenica 19 dicembre)

Casperia-Torpedo Rieti ore 11:00 (arbitro Gianmarco Dionisi di Rieti)

Torri in Sabina-Velinia ore 11:00 (arbitro Mattia Santoprete di Rieti)

Moricone-Cittareale ore 11:00 (arbitro Valerio Micheli di Rieti)

Atletico Cantalice-Santa Susanna ore 14:30 (arbitro Alberto Matteucci di Rieti)

Centro Italia Micioccoli-Montorio Romano ore 14:30 (arbitro Nicolo' Simeoni di Rieti)

Piazza Tevere-Monte San Giovanni ore 15:00 (arbitro Mattia Latino di Rieti)

Riposa Sporting Corvaro

Classifica

Casperia 18

Sporting Corvaro 16

Piazza Tevere 15

Centro Italia Micioccoli, Torri in Sabina 13

Atletico Cantalice 12

Monte San Giovanni 11

Velinia, Moricone 9

Santa Susanna, Montorio Romano 8

Torpedo 7

Cittareale 6