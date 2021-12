Casperia e Piazza Tevere difendono la vetta in trasferta, fuori casa anche Torri e Sporting

RIETI - Torna il campionato di Seconda categoria, nona giornata. Spicca la sfida del sabato pomeriggio tra Monte San Giovanni e Casperia, squadra di casa a 11 punti, dopo il pareggio nell’ottava in cerca di vittoria per rimanere in scia delle prime, ospiti forti del primo posto in classifica condiviso con Piazza Tevere non vogliono interrompere la serie positiva e tenteranno di portare a casa tre importantissimi punti.

Altro match interessante quello del sabato pomeriggio tra Torpedo Rieti e Moricone, reatini dopo il ko nell’ottava giornata chiamati a rialzarsi per rimanere nei pressi delle alte sfere della classifica.

Due i match della domenica mattina, al “Tilesi” di Amatrice andrà in scena il match tra Cittareale e Torri in Sabina, Padroni di casa fermi a sei, con la necessità di aggiungere tasselli alla loro classifica, sabini forti dei tredici punti in cerca di vittoria per puntare al primo posto.

Seconda sfida del sunday morning vedrà incrociarsi Montorio Romano- Piazza Tevere, team reatino che in trasferta tenterà il colpaccio per rimanere primo e guardare la classifica dall’alto al basso.

Due le gare pomeridiane previste nella giornata di domenica. Santa Susanna, al “Micheli” di Rivodutri sfiderà Centro Italia Micioccoli, team padrone di casa chiamato a reagire dopo la sconfitta nella scorsa giornata, ospiti a dieci punti in cerca di vittoria dopo il turno di riposo nella scorsa giornata. A chiudere la nona di campionato la sfida tra Velinia e Sporting Corvaro, Antrodocani a nove in cerca di punti importanti in chiave classifica, equicoli a tredici punti con la possibilità di agguantare il primo posto.

Turno di riposo per l’Atletico Cantalice.

Programma gare (IX giornata)

Sabato 11 dicembre

Monte San Giovanni-Casperia ore 14:30 (arbitro Ugo Bertoldi di Roma 2)

Torpedo Rieti- Moricone ore 15:00 (arbitro Emanuele Orazio Urzi' di Roma 1)

Domenica 12 dicembre

Cittareale-Torri in Sabina ore 11:00 (arbitro Simone Mellaro Roma 1)

Montorio Romano-Piazza Tevere ore 11:00

Santa Susanna-Centro Italia Micioccoli ore 14:30 (arbitro Marco Impiglia Roma 1)

Velinia-Sporting Corvaro ore 14:30 (arbitro Simone Carpenella di Roma 1)

Riposa Atletico Cantalice.

Classifica

Casperia, Piazza Tevere 15

Torri in Sabina, Sporting Corvaro 13

Atletico Cantalice 12

Monte San Giovanni 11

Centro Italia Micioccoli 10

Velinia 9

Santa Susanna 8

Torpedo 7

Moricone, Cittareale 6

Montorio Romano 5