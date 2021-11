Seconda: sei squadre provano a prendersi la vetta del girone C

RIETI - Ultimo weekend di novembre con i match in programma nel campionato di Seconda categoria girone C, settima giornata che vede impegnati i team reatini in sfide di alta classifica e scontri diretti.

Si parte domnai, sabato 27 novembre, con l’anticipo tra Torpedo Rieti e Sporting Corvaro, padroni di casa chiamati a reagire dopo le ultime 4 sconfitte consecutive, equicoli in cerca di vittoria per consolidare l’alto posto in classifica. Quattro le partite della domenica mattina. Cittareale in casa sfiderà Atletico Cantalice: padroni di casa in cerca di punti visto l’attuale ultimo posto in classifica a quota 3, mentre ospiti a 9 cercheranno punti per rimanere nei pressi dei primi posti.

Gara interna anche per Santa Susanna al “Micheli” sfiderà Monte San Giovanni: locali fermi a quota cinque dopo la sconfitta esterna nella sesta giornata, mentre il team ospite, dopo il turno di riposo nella scorsa giornata, punta a riconquistare la vetta della classifica e i tre punti. Gare esterne invece per Torri in Sabina e Casperia, che affronteranno rispettivamente Moricone e Montorio Romano, Team reatini entrambi a quota nove con la voglia di tornare a casa con i tre punti per rimanere in scia con le altre del girone.

Chiude la settima giornata di campionato il posticipo pomeridiano tra Velinia e Centro Italia Micioccoli, match che promette emozioni vista la differenza di solo un punto in classifica tra le due, scontro diretto tutto da vivere. Turno di riposo per l’attuale prima della classe Piazza Tevere.

Programma gare (VII giornata).

Sabato 27

Torpedo Rieti-Sporting Corvaro ore 15:00 (arbitro Alessio Battilocchi di Rieti)

Domenica 28

Cittareale-Atletico Cantalice ore 11:00 (arbitro Andrea D'Orazi di Rieti)

Santa Susanna-Monte San Giovanni ore 11:00 (arbitro Jacopo Bertini di Rieti)

Moricone-Torri in Sabina ore 11:00 (arbitro Marco Bambace di Tivoli)

Montorio Romano-Casperia ore 11:00 (arbitro Mattia Santoprete di Rieti)

Velinia-Centro Italia Micioccoli ore 14:30 (arbitro Alessandro Pasquale di Ostia)

Riposa Piazza Tevere

Classifica

Piazza Tevere 12

Monte San Giovanni, Sporting Corvaro 10

Casperia, Torri In Sabina, Centro Italia Micioccoli, Atletico Cantalice 9

Velinia 8

Santa Susanna, Moricone 5

Torpedo, Montorio Romano 4

Cittareale 3