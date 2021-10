Seconda: Monte San Giovanni apre la seconda giornata, debutta il Cittareale: partite e arbitri

Venerdì 22 Ottobre 2021, 13:31

RIETI - Torna il weekend e con esso anche le gare di Seconda categoria: seconda giornata che vedrà impegnate le squadre del Reatino rispettivamente tra sabato e domenica. Un match nell’anticipo del sabato che vedrà scontrarsi il Monte San Giovanni nella prima gara interna contro il Moricone. La giornata di domenica invece vedrà in programma i primi match interni della stagione anche per Casperia, Centro Italia Micioccoli, Piazza Tevere e Santa Susanna, rispettivamente contro Atletico Cantalice, Sporting Corvaro, Torri in Sabina e Cittareale. Gara esterna per la Torpedo Rieti che si affronterà la Pol. Montorio Romano fuori casa nella giornata di domenica. Turno di riposo per il Velinia.

Programma gare (II giornata)

Sabato 23 ottobre

Monte San Giovanni-Moricone ore 15:30 (arbitro Valerio Micheli di Rieti)

Domenica 24 ottobre

Casperia- Atletico Cantalice ore 11:00 (arbitro Mattia Latino di Rieti)

Pol Montorio Romanio- Torpedo Rieti ore 11:00 (arbitro Manuel Alessi di Rieti)

Centro Italia Micioccoli-Sporting Corvaro ore 15:00 (arbitro Alessio Battilocchi di Rieti)

Piazza Tevere- Torri in Sabina ore 15:00 (arbitro Mattia Santoprete di Rieti)

Santa Susanna- Cittareale ore 15:30 (arbitro Jacopo Bertini di Rieti)

Riposa Velinia

Classifica

Moricone, Atletico Cantalice e Torpedo 3

Casperia, Monte San Giovanni, Piazza Tevere, Sporting Corvaro, Torri in Sabinia e Velinia 1

Cittareale, Santa Susanna, Centro Italia Micioccoli e Montorio Romano 0