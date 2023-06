Forano batte Velinia 2-1: sabini quarti, reatini retrocessi. Celebrato capitan Tetto per l'addio. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Finisce 2-1 la sfida del Comunale tra Forano e Velinia nella penultima giornata del girone C di Seconda categoria. I padroni di casa rimontano il vantaggio iniziale di Velinia e festeggiano il capitano Maurizio Tetto (a segno anche oggi) all’ultima partita in casa della sua grande carriera. Forano resta al quarto posto, per Velinia sconfitta arriva la matematica retrocessione in Terza.

Il primo tempo

Dopo il bel saluto dei compagni a capitan Tetto con uno striscione esposto all’ingresso in campo, inizia la gara. È proprio di Tetto il primo squillo del match: al 5’ l’attaccante foranese, servito da Magrini, colpisce di testa mandando a lato di poco. Velinia non resta a guardare e al quarto d’ora passa in vantaggio: Roselli lanciato in profondità viene fermato dall’uscita di Lorenzetti, la palla dopo un rimpallo arriva al limite dove c’è Di Stefano che prende la mira e pesca l’angolo lontano portando avanti gli ospiti 1-0. Al 22’ prova a rispondere Forano con il tiro al volo di Tessicini da fuori area che termina alto sopra la traversa.

Al 28’ i padroni di casa raggiungono il pari: calcio d’angolo battuto da Migliorati per lo stacco imperioso di Colangeli che anticipa tutti e insacca il pallone dell’1-1. Nel finale di tempo le due squadre ci provano senza rendersi però pericolose.

La ripresa

All’intervallo Munzi si gioca la carta Mandosi che risponde subito presente conquistandosi un calcio di rigore per un fallo di Alberto Saulli dopo neanche 3 minuti dal suo ingresso in campo. Dal dischetto non può che andare Maurizio Tetto che spiazza Nicoletti, aggiunge un’altra perla alla sua collana e sigla il 2-1 con il Comunale che esplode di gioia per il suo eterno capitano. Al 55’ Mandosi ci prova con un destro a giro dal limite che termina non lontano dallo specchio. Velinia si affida al suo capitano Tosoni che va vicino al gol su punizione: decisivo l’intervento di testa di Bidini a deviare in angolo. Forano sull’onda dell’entusiasmo comincia a creare palle gol una dopo l’altra. Al 64’ bello scambio tra Magrini e Mandosi, quest’ultimo arriva sul fondo e serve Tetto che in allungo non inquadra lo specchio mandando alto. Dopo due minuti occasionissima per De Santis che si presenta a tu per tu con Nicoletti facendosi ipnotizzare dal portiere ospite. Sul continuo dell’azione Mandosi serve Tetto col tacco, il capitano foranese prova il pallonetto ma la palla si spegne sul fondo. Al 68’ ancora Tetto protagonista: cross dalla sinistra di Mandosi a servire il suo capitano che si coordina e con una splendida girata va a un passo dalla doppietta. All’80’ altra occasione per Mandosi che cerca il secondo palo dalla destra ma il pallone termina sul fondo. A 5 minuti dalla fine esce dal campo Maurizio Tetto che cede la fascia di capitano a suo nipote Magrini ed abbandona il terreno di gioco tra gli applausi scroscianti di compagni, avversari e di tutto il Comunale che gli dedica una standing ovation. Nel finale c’è spazio ancora per un’occasione degli ospiti che ci provano fino all’ultimo: punizione di Del Sole, colpo di testa preciso di Tosoni che esalta i riflessi di Lorenzetti, bravo ad intervenire e a mandare in angolo prima del fischio finale.

Dopo la gara Tetto ancora celebrato davanti ai propri tifosi, ringraziato dalla società con fiori e targa celebrativa e portato in trionfo da tutti i suoi compagni.

Le dichiarazioni post gara

Maurizio Tetto, capitano Forano: «Un’emozione unica e grandissima. Non mi aspettavo tutto questo, ringrazio i miei compagni e i tifosi per avermi regalato questa giornata che non dimenticherò. Questa squadra è come una seconda famiglia, oggi appendo gli scarpini al chiodo ma resterò comunque in questo fantastico gruppo, dando una mano già dalla prossima stagione»

Stefano Sinibaldi, allenatore Velinia: «È stata un’annata difficile. Il nostro gruppo è molto giovane, abbiamo pagato qualche errore di inesperienza ma purtroppo anche degli episodi in alcune gare che ci hanno compromesso il cammino. Oggi ci abbiamo provato, non siamo riusciti a fare più di questo. Resta l’orgoglio per aver lottato fino all’ultimo».

Il tabellino

Forano: Lorenzetti, De Santis, Bidini, Colafigli, Kouassi (82’ Pandoli), Colangeli, Donati (60’ Di Paolo), Tessicini (46’ Mandosi), Magrini, Tetto (85’ Mocci), Migliorati (60’ Pelliccione). A disp. Grillini, Zanghi, Favetta. All. Munzi

Velinia: Nicoletti, Longhi M., Longhi D., Saulli L. (55’ Antonini), Tosoni, Saulli A. (48’ Mannetti), Petitta (68’ Gentili), Lucarelli, Roselli, Del Sole, Di Stefano. All. Sinibaldi

Arbitro: Samir Es Sahhal di Rieti

Reti: 15’ Di Stefano (V), 28’ Colangeli, 48’ Tetto (F)

Note: ammoniti. Colafigli, Colangeli (F), Saulli A., Lucarelli (V), angoli 5-2, spettatori 150 circa