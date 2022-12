Forano batte Santa Susanna 2-0 e resta in vetta. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vittoria della capolista Forano che al Comunale batte 2-0 Santa Susanna nell’ottava giornata del girone C di Seconda categoria. Gli ospiti tengono testa agli uomini di Munzi che vanno in vantaggio a fine primo tempo e chiudono la pratica nel recupero della ripresa.

Forano si porta così a 18 punti, a più tre su Monte San Giovanni che deve recuperare due gare. Santa Susanna resta a quota 6.

Il primo tempo

Partono bene i padroni di casa, subito pericolosi al 2’ con Donati che serve Filippo Mandosi in profondità ma l’attaccante foranese trova la risposta di Lodovici in angolo. Al quarto d’ora conclusione di Bontempi da fuori che finisce alta sopra la traversa. Passano cinque minuti e ci prova ancora Bontempi servito da Bidini in area ma il suo piazzato termina nuovamente alto. Spingono i padroni di casa che al 27’ vanno al tiro con Migliorati servito al limite da Bontempi ma la sua conclusione deviata trova la riposta di piede di Lodovici. Al 33’ punizione insidiosa per Santa Susanna battuta da Bianchetti con la palla che attraversa tutta l’area di rigore senza trovare la deviazione vincente. Al 39’ arriva il vantaggio foranese: calcio d’angolo battuto basso da Tessicini con la palla che sfila e arriva sui piedi di Donati, il quale di destro sigla la rete dell’1-0.

La ripresa

Nel secondo tempo Forano prova a chiudere la gara con un paio di conclusioni da fuori, prima di Migliorati e poi di Bontempi, che non impensieriscono però l’estremo difensore ospite. Al 68’ punizione dalla sinistra di Migliorati che trova la testa di Donati ma la palla si spegne sul fondo. Cinque minuti dopo punizione da ottima posizione per Santa Susanna con la conclusione di Ometto che viene però smorzata da una deviazione. Gli ospiti si spingono in avanti e vanno vicini al pareggio al 90’: punizione battuta in mezzo da Marchioni che trova sul secondo palo la testa di Ometto il quale non riesce ad indirizzare verso la porta difesa da Favetta. Santa Susanna tenta il tutto per tutto e si espone nel recupero alle ripartenze dei padroni di casa. Al 92’ recupero vigoroso di Di Paolo che lancia il contrapiede foranese, cross di Magrini dalla destra e rete di testa del neo entrato Borriello per il 2-0 definitivo.

Le dichiarazioni post gara

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio 2020: «Sono contento dell’approccio alla gara dei miei ragazzi. A differenza di domenica scorsa l’abbiamo interpretata bene. Potevamo essere più precisi su alcune situazione per chiudere la gara e non rischiare nulla, ma sono contento per la prestazione offerta, siamo stati sempre concentrati e sul pezzo».

Gianluca Fabiani, allenatore Pol. Santa Susanna: «Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, nonostante le numerose assenze tra squalifiche e infortuni abbiamo tenuto testa ad un’ottima squadra. Abbiamo anche avuto l’occasione nel finale per pareggiarla, poi sul secondo gol eravamo troppo sbilanciati. Devo ringraziare il ragazzi perché hanno messo in campo tutto ciò che avevano su un campo complicato».

Il tabellino

Asd Forano Calcio: Favetta, Magrini, Bidini, Angeloni (73’ Colangeli), Quintaie, Mandosi Fr., Donati, Tessicini (86’ Borriello), Mandosi Fi. (80’ Di Paolo), Migliorati, Bontempi. A disp. Grillini, Colafigli, Liturri, Farinelli, Boudouma, Tetto. All. Munzi

Asd Santa Susanna: Lodovici, Mostarda (46’ Marchioni), Basile (49’ Zapparella), Colarieti, Bianchetti, Desideri, Bellucci, Nicolo, Ometto, Cattorini (78’ D’Ambrosio), Quartana. A disp. Santucci, Grillo, Pezzotti. All. Fabiani

Arbitro: Oleh Sergiiovych Senchuk di Tivoli

Marcatori: 39’ Donati, 90+2’ Borriello

Note. Ammoniti: Favetta (F). Angoli 7-1. Spettatori 100 circa