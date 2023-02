Forano batte 3-1 Monte San Giovanni e resta in scia al Real Gavignano Ponzano. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Importante vittoria per Forano che davanti al proprio pubblico batte 3-1 il Monte San Giovanni nella tredicesima giornata del girone C di Seconda categoria.

Gli ospiti passano alla mezz’ora grazie al solito Cantonetti ma i foranesi reagiscono ribaltando il risultato in due minuti grazie a Donati e Migliorati. La rete di Borriello nel secondo tempo chiude definitivamente i giochi. Forano si porta così a 25 punti, al secondo posto in solitaria a meno 1 dal Real Gavignano Ponzano. Monte San Giovanni perde la sua seconda gara consecutiva per 3-1 e resta a quota 22.

Il primo tempo

Dopo due minuti ci provano subito gli ospiti con la conclusione dal limite di Mariani, parata comodamente da Favetta. Forano conquista campo e va al tiro con Bontempi al 5’ ma il suo sinistro finisce sopra la traversa. Al 17’ Borriello pescato dal passaggio filtrante di Migliorati, calcia di prima intenzione ma il suo tentativo deviato è facile preda di De Angelis. Insistono i padroni di casa: al 20’ cross dalla destra di Magrini girato da Donati al volo con la palla che sfiora il palo. Al 25’ rinvio lungo di Favetta che trova la spizzata di Tetto per Borriello il quale supera il portiere ospite in uscita ma defilandosi troppo non riesce a battere a rete. Dopo un minuto Tetto serve Donati il quale prova a mettere in mezzo per Borriello ma l’attaccante foranese manca l’appuntamento col pallone a porta sguarnita. Alla mezz’ora Magrini serve in area Tetto che si gira e calciando a botta sicura trova il salvataggio sulla linea di Gianluca Mei. Forano non riesce così ad incidere e Monte San Giovanni sul ribaltamento di fronte ne approfitta passando in vantaggio: tiro da fuori di Demir che trova la deviazione vincente di Cantonetti il quale sigla il suo ottavo gol stagionale per l’1-0 ospite. Forano non sembra subire il colpo e si riversa immediatamente nella metà campo avversaria: al 33’Bontempi prova la conclusione al volo da fuori area respinta però da De Angelis in tuffo. Dopo due minuti contropiede perfetto dei padroni di casa orchestrato da Migliorati e Donati con quest’ultimo lanciato a rete bravo ad anticipare l’uscita di De Angelis mandando la palla all’angolino per il pareggio foranese. Al 37’ fallo di Gianluca Mei ai danni di Donati e punizione da 30 metri per Forano: alla battuta va Migliorati che con un destro chirurgico manda la palla all’angolino alla destra del portiere per il 2-1 (in foto). Sul finale di tempo i padroni di casa ci provano ancora con una punizione di Migliorati che va a una spanna dall’incrocio. Al 44’ grande occasione per Monte San Giovanni: Garcia recupera palla e serve Mariani in area il quale si gira e calcia ma la palla si spegne a lato di un soffio.

La ripresa

Al 50’ ancora pericoloso Migliorati, sempre su punizione col suo tentativo dal limite respinto con un grande intervento di De Angelis. Al 53’ ancora Forano con Donati che, servito da Bontempi, entra in area e calcia trovando l’ennesima risposta dell’estremo difensore ospite. Al 73’ i padroni di casa trovano nuovamente la via della rete: lancio lungo di Tessicini a servire Mandosi che caparbiamente difende palla e mette in mezzo per la corsa di Borriello il quale non deve far altro che mettere in rete per il 3-1. Monte San Giovanni prova a riaprire la gara nei minuti finali con la conclusione al volo da centro area di Cantonetti che trova il gran riflesso di Favetta. I padroni di casa flirtano con il quarto gol con Donati che prima, servito da Farinelli, costringe alla deviazione in angolo De Angelis e poi prova a sorprendere il portiere ospite con un pallonetto da fuori area ma la palla viene deviata in angolo.

Le dichiarazioni post gara

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio 2020: «Abbiamo giocato un’ottima gara, a mio modo di vedere per larghi tratti a senso unico. Siamo stati bravi nel fraseggio e a creare tante occasioni. Potevamo sicuramente sfruttare meglio le numerosissime occasioni che abbiamo avuto nel primo tempo, poi nella ripresa è arrivato il terzo gol che ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Non chiudere la gara sarebbe stato pericoloso visto che loro hanno diversi elementi in grado di riaprirla con un episodio. Siamo stati bravi nonostante alcune assenze importanti. Adesso proseguiamo così provando a chiudere al meglio il girone d’andata».

Fabio Bianchetti, allenatore Asd Monte San Giovanni: «Avevamo molte assenze che in questo periodo ci stanno pesando parecchio. Nel primo tempo siamo stati bravi a passare in vantaggio, meno bravi in occasione del pareggio concesso in contropiede. Abbiamo avuto una grossa chance sul finale di primo tempo per pareggiare, cominciare la ripresa sul 2-2 avrebbe cambiato inevitabilmente la gara, ma si sa che nel calcio se non si riescono a concretizzare le occasioni si paga. Cercheremo adesso di lavorare e chiudere come meglio possiamo il girone d’andata: le gare che mancano per noi saranno fondamentali».

Il tabellino

Asd Forano Calcio 2020: Favetta, Magrini, Tessicini, Antonini (57’ Colafigli), Quintaie, Angeloni (88’ Colangeli), Donati, Migliorati, Borriello (83’ Farinelli), Tetto (68’ Mandosi), Bontempi. A disp. Grillini, Bidini, Di Paolo, Lorenzetti, Boudouma. All. Munzi

Asd Monte San Giovanni: De Angelis V., Demir (83’ De Paola), Mei GP., Mei GL. (46’ Colapicchioni), Felicioni, Bianchetti, Proni (83’ De Angelis D.), De Angelis R., Mariani (55’ Bientinesi), Cantonetti, Garcia. A disp. Marchetti, Galassetti, Bucci. All. Bianchetti

Arbitro: Lorenzo Martellone di Roma 1

Marcatori: 30’ Cantonetti (M), 35’ Donati, 37’ Migliorati, 73’ Borriello (F)

Note. Ammoniti: Favetta, Migliorati, Colafigli (F), Felicioni (M). Angoli 6-0. Spettatori 100 circa