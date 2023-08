L'ambiziosa Forano ingaggia il bomber Mauro Cerquetani e punta a chiudere il mercato con un altro attaccante

RIETI - Pensa in grande il Forano che dopo l’ottimo campionato dello scorso anno in Seconda categoria, vuole confermarsi ad alti livelli e si candida per il salto in Prima.

Una campagna acquisti faraonica con tantissimi nuovi arrivi che vanno ad arricchire la rosa che sarà a disposizione del confermatissimo mister Stefano Munzi.

L’ultimo volto nuovo in ordine d’arrivo è Mauro Cerquetani (in foto), attaccante lo scorso anno in forza alla Pro Fiano, squadra vincitrice del girone B di Seconda categoria laziale. Reparto offensivo che, dopo aver salutato capitan Maurizio Tetto, si è arricchito anche con Alessandro Turchi, vincitore e capocannoniere del girone E di Seconda categoria lo scorso anno con 36 gol in 28 partite vestendo la maglia del Città di Fiano. Ingaggio altrettanto importante quello di Edoardo Polidori, esterno sabino classe 2001 che lo scorso anno ha vinto il campionato di Prima categoria con il Monterotondo. Due gli innesti provenienti dal Poggio San Lorenzo (Prima categoria), ovvero il difensore Manuel Trippetta e l’esterno Alessio Attili.

Molti gli arrivi dall’AccademiaCalcio Sabina: arrivano alla corte di mister Munzi infatti l’attaccante Giovanni Antonini, l’esterno Ettore Liturri e difensori Gianmarco Natalizi e Riccardo Ratini. Per il reparto offensivo ufficializzato anche il classe ’99 Resul Murati (ex Gens Cantalupo). Due i rinforzi provenienti da Poggio Catino: il portiere Simone Mancinelli e l’attaccante classe 2002 Andrea Petrucci. La società foranese riabbraccia dopo un anno il difensore Riccardo Savi e accoglie un altro giovane innesto come Federico Pinto (classe 2004).

L’enorme lavoro fatto finora dallo staff e dal nuovo Direttore Sportivo Mario Carbonara non finisce però qui: a breve dovrebbe arrivare anche la firma di un altro attaccante, il quale chiuderebbe la campagna acquisti di una Forano che vuole fare le cose in grande.