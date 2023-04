Forano crea di più, ma Cittareale resiste: 0-0. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Finisce a reti bianche lo scontro d'alta quota tra Forano e Cittareale. Lo 0-0 sta stretto ai foranesi che in casa non riescono nel finale a sfruttare la superiorità numerica; la squadra di Munzi crea parecchio ma senza incidere. Forano sale a 36 punti. Cittareale sale invece a quota 33.

Il primo tempo

Dopo nove minuti grande occasione per i padroni di casa: punizione di Migliorati dalla trequarti, palla che arriva a Mandosi il quale da ottima posizione lascia partire una conclusione di potenza ma trova la bella respinta di De Filippis. Al 13’ chance per gli ospiti con Juan Carlos Salazar che si invola verso la porta senza però inquadrare lo specchio. Al quarto d’ora il tentativo da fuori di Mandosi viene bloccato da De Filippis. Due minuti più tardi palla gol importante per gli ospiti: Forano si fa sorprendere su un calcio d’angolo a favore e rischia di essere infilata in contropiede, Lopez serve Hasbu che calcia da ottima posizione trovando però la respinta in uscita di Favetta. Al 24’ Forano va due volte alla conclusione, prima con Migliorati da posizione defilata e poi con Mandosi dal limite ma entrambe le volte la palla finisce a lato di poco. Al 38’ insistono i padroni di casa con il cross di Antonini dalla destra sul quale si avventa Kouassi che prova a calciare ma viene fermato da De Filippis. Agli sgoccioli del primo tempo punizione dal limite per Forano con capitan Tetto che si incarica della battuta ma la palla finisce di poco sopra la traversa.

La ripresa

Dopo un minuto va al tiro ancora Forano con Migliorati che da fuori area manda il pallone alto. Cittareale fa fatica ad uscire dalla propria metà campo ma difende ordinata respingendo le offensive rossoblu. Al 70’ la punizione di Passerotti termina lontana dallo specchio. Al 73’ storie tese tra Angeloni e Hasbu: interviene subito il direttore di gara che ammonisce entrambi. Si tratta della seconda ammonizione per il calciatore ospite che termina anzitempo la sua gara. Forano tenta l’assedio finale: al 78’ grande chance per Passerotti che in area di rigore si libera di un avversario e calcia forte di destro impegnando De Filippis ad una grande parata. All’82’ Migliorati mette in mezzo una punizione sulla quale non arriva per un soffio la deviazione vincente di Borriello. A pochi minuti dalla fine proteste dei padroni di casa per un tocco di mano in area non ravvisato dal direttore di gara. I tentativi finali della squadra di mister Munzi sono vani, il match termina 0-0.

Le dichiarazioni post gara

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Purtroppo non è andata come speravamo. Sotto il punto di vista del gioco la squadra mi è piaciuta, abbiamo concesso poco e creato parecchio, purtroppo ci è mancato qualcosa davanti, in un paio di occasioni è stato bravo il loro portiere. Gli episodi poi ci hanno penalizzato, come nel finale con un calcio di rigore solare non fischiato. Raccogliamo un punto da questa gara e pensiamo alle prossime sfide».

Alessandro Santoro, dirigente Cittareale: «Un punto d’oro conquistato con il cuore dai nostri ragazzi. Siamo venuti in questa difficile trasferta in formazione rimaneggiata con soli due giocatori in panchina, ma con i denti e con la giusta voglia abbiamo lottato e conquistato un punto importante. Nel finale in inferiorità numerica abbiamo dovuto chiuderci ancora di più ma siamo riusciti a resistere. Sono veramente orgoglioso dell’atteggiamento avuto dalla squadra».

Il tabellino

Asd Forano Calcio 2020: Favetta, Magrini, Pandoli, Angeloni (80’ Borriello), Colafigli, Colangeli, Kouassi, Antonini, Mandosi, Tetto (55’ Passerotti), Migliorati. A disp. Lorenzetti, De Santis, Di Paolo, Farinelli, Donati, Pelliccione, Boudouma. All. Munzi

Ac Cittareale: De Filippis, Del Grasso, Cirilli, Mayorga Je., Rodriguez, Mayorga J. C., Cafolla (80’ Tavolieri), Reali, Lopez, Hasbu. A disp. Cortese. All. Masci

Arbitro: Luca Esposito Pelellla di Tivoli

Note: espulso al 73’ Hasbu (C) per doppia ammonizione; ammoniti: Magrini, Angeloni, Colafigli, Antonini (F), Del Grasso (C); angoli 4-0, spettatori 150 circa.