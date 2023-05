Cittaducale, 12esimo successo di fila: tris di Papò, espugnata Forano 3-2. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Grazie a una tripletta del classe 2002 Fabio Papò, il Cittaducale espugna il Comunale di Forano (2 - 3 il finale) rispondendo alla capolista Real Gavignano Ponzano vittoriosa a sua volta a Cittareale (1-2) che sale a quota 55 punti nel girone C del campionato di calcio di Seconda categoria quando ormai mancano 5 turni dal termine.

Per gli angioini con quella di Forano arriva la dodicesima vittoria consecutiva che li porta a 53 punti mantenendo il meno due dai sabini. Al vantaggio iniziale dei padroni di casa con Migliorati, risponde Papò che impatta alla chiusura del primo tempo per poi salire in cattedra nella ripresa portando prima in vantaggio i suoi, e poi calando il tris che vale la vittoria esterna. Forano accorcerà poi al novantesimo quando ormai è però troppo tardi per provare almeno a pareggiare anche se gli uomini di Munzi ci provano fino alla fine.

Il primo tempo

Gli ospiti partono cercando di fare girare palla cercando di aprire gli spazi con un palleggio insistito ma è Forano a creare le vere occasioni grazie alle proprie ripartenze. Al 6’ ci prova Tessicini che cerca la soluzione di potenza da fuori area ma la palla si spegne alta sopra la traversa. Al quarto d’ora è l’intramontabile Tetto che serve Migliorati il quale va alla conclusione in area ma trova la pronta risposta di Degano. Un minuti più tardi va alla conclusione da fuori Mancini ma il suo tentativo termina fuori. Al 38’ il bomber Pirri, per gli ospiti, dalla destra mette in mezzo per Kume che al volo colpisce male da ottima posizione e non impensierisce Lorenzetti. Al 42’ l’episodio che sblocca la gara: punizione dal limite per i padroni di casa conquistata dal neo-entrato Mandosi, lo specialista Migliorati va alla battuta e pennella una parabola perfetta che trova l’angolino per l’1-0 foranese. La risposta degli ospiti non si fa attendere e allo scadere, proprio al 45’ arriva da azione d’angolo arriva il pareggio: su un corner battuto da Mancini che pesca sul secondo palo Papò libero di colpire e l’attaccante di Cittaducale mette in rete da due passi per l’1-1.

La ripresa

I padroni di casa sono subito pericolosi con Bontempi che serve in profondità Migliorati il quale prova a superare Degano in uscita ma l’estremo difensore ospite fa buona guardia e respinge. Sul ribaltamento di fronte va vicino al gol Cittaducale con Kume, servito in area da Gianfelice, che calcia a fil di palo. Al 49’ arriva il vantaggio ospite: Papò lascia partire un destro da fuori area, la palla colpisce la traversa, il palo e poi carambola sulla testa dello sfortunato Lorenzetti che colto di sorpresa non riesce a evitare l’1-2. Al 53’ Pirri ribadisce in rete una punizione di Mancini respinta corta ma la gioia dell’ala ospite viene spenta dalla posizione di fuorigioco segnalata dal direttore di gara. Al 62’ prova a reagire Forano con Migliorati ma la sua punizione termina questa volta alta sopra la traversa. Al 65’ arriva il 3-1 ospite: lancio in profondità per Papò che in corsa anticipa tutti e d’esterno mette in rete all’angolino per la sua personale tripletta (prima stagionale dove in tutto ha realizzato 8 gol). Forano non molla e al 72’ va al tiro con Mandosi ma la sua conclusione da posizione defilata viene deviata in angolo da Degano. Al 75’ occasione per gli ospiti con Ventimiglia subentrato proprio a Papò, il quale serve D’Amelia in area ma la conclusione de neo-entrato viene ribattuta dall’ottima uscita di Lorenzetti. All’85’ con i foranesi sbilanciati Pirri si lancia in contropiede e prova a piazzare mandando però il pallone fuori di un soffio. Nel finale Forano accorcia con Mandosi che dopo un pallone recuperato entra in area e batte Degano in uscita. Nel recupero i padroni di casa provano il tutto per tutto ma non riescono a rendersi pericolosi provando anche su palle inattive e Cittaducale esce così dal Comunale con una vittoria di capitale importanza che gli permette di restare in scia alla capolista Real Gavignano Ponzano.

Le dichiarazioni post-gara

Stefano Munzi, allenatore Forano Calcio 2020: «Purtroppo oggi le assenze e la sfortuna hanno fatto la loro parte. Conoscevamo i loro punti di forza e nel primo tempo li abbiamo aspettati senza rischiare nulla. Siamo passati in vantaggio poi purtroppo la rete del pareggio a fine primo tempo ci ha tagliato le gambe. Abbiamo anche avuto la possibilità di andare in vantaggio ad inizio ripresa, poi ci siamo ritrovati sotto a causa di un episodio di pura sfortuna. Siamo comunque riusciti fino alla fine di poter restare in partita e il gol nel finale di gare ne è la riprova».

Claudio Ranalli, allenatore Cittaducale: «Dodicesima vittoria consecutiva e siamo ancora lì a lottare per qualcosa di importante. Quella di oggi era una tappa fondamentale contro una squadra tosta. Abbiamo tenuto il pallino del gioco senza creare nel primo tempo e siamo passati in svantaggio su palla inattiva. Per fortuna abbiamo reagito bene raggiungendo subito il pari. Nella ripresa siamo rientrati bene e ci siamo portati in vantaggio con merito. Nel finale abbiamo sofferto con un infortunato che è dovuto restare in campo ma siamo stati compatti e abbiamo resistito portando a casa altri tre punti importanti. Adesso andiamo avanti pensando partita dopo partita al raggiungimento del nostro obiettivo».

Il tabellino

Forano Calcio: Lorenzetti, Magrini (70’ De Santis), Kouassi (70’ Borriello), Angeloni, Donati, Pandoli, Bontempi, Colafigli (55’ Antonini), Tessicini (60’ Di Paolo), Tetto (40’ Mandosi Fi.), Migliorati. A disp. Grillini, Colangeli, Farinelli, Mandosi Fr. All. Munzi

Cittaducale: Degano, Ferretti (85’ Egidi), De Fulgentiis, Tiberti, Lorenzoni (81’ Sabli), Beccarini, Mancini (81’ Trippa), Gianfelice, Kume (66’ D’Amelia), Pirri, Papò (66’ Ventimiglia). A disp. Pandolfi A., Pandolfi E., Murador, Fiocco. All. Ranalli

Arbitro: Luca Falzi di Roma 1

Marcatori: 42’ Migliorati, 90’ Mandosi Fi. (F), 45’, 49’ e 65’ Papò (C)

Note: ammoniti: Angeloni, Pandoli, Tessicini, Magrini, Di Paolo, Migliorati (F), De Fulgentiis, Sabli (C); ngoli 2-4; spettatori 150 circa