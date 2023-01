Forano batte Gens Cantalupo 2-1 e aggancia il vertice. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Forano batte la Gens Cantalupo e fa suo il derby della bassa Sabina nell’undicesima giornata del girone C di Seconda categoria. I padroni di casa sembrano avere in controllo la gara, vanno avanti 2-0 grazie ad una doppietta di Donati, poi un rigore di Corinaldesi riapre i giochi a pochi minuti dalla fine.

Nel primo tempo anche una traversa e un rigore sbagliato da Forano che riesce comunque a conquistare i tre punti e a raggiungere a quota 22 punti Monte San Giovanni in seconda posizione, dietro soltanto al Real Gavignano Ponzano, prossimo avversario dei foranesi. La Gens Cantalupo perde la quinta gara consecutiva e resta a quota 13 punti.

Il primo tempo

Pronti via e primo squillo dei padroni di casa, pericolosi dopo neanche un minuto con Passerotti che da fuori area si coordina e manda la palla sulla parte interna della traversa: i calciatori foranesi reclamano che la palla abbia varcato completamente la linea di porta ma l’arbitro D’Elia fa proseguire. Al 12’ Forano si guadagna grazie ad un’incursione di Colafigli un calcio di rigore: Migliorati dal dischetto spiazza La Prova incrociando di destro ma il pallone finisce sul fondo. È un assedio dei rosso blu che al 20’ si ripresentano dalle parti di La Prova con la punizione di Passerotti che finisce alta di poco. Al 27’ continuano a spingere i padroni di casa con Donati che prolunga di testa per l’inserimento sulla sinistra di Migliorati ma il suo tiro viene nuovamente respinto da La Prova. Il portiere della Gens si sporca di nuovo i guantoni un minuto più tardi mandando in angolo un tentativo dalla distanza di Bontempi. Lo stesso Bontempi va nuovamente al tiro cinque minuti più tardi: il centrocampista chiude l’uno – due con Passerotti ma la sua conclusione finisce sul fondo. Al 43’ ci provano gli ospiti in contropiede: Murati lanciato a rete cerca di sorprendere Favetta in uscita col tocco sotto ma Magrini spazza la palla in angolo a pochi passi dalla linea di porta salvando il risultato. Nei minuti di recupero Forano trova la via della rete: la corsa di Mandosi sulla destra premia l’inserimento sul secondo palo di Donati, bravo a piazzare la palla sotto la traversa per l’1-0.

La ripresa

Il secondo tempo vede ancora i padroni di casa con il pallino del gioco in mano: dopo pochi secondi subito occasione con Farinelli che mette in mezzo per la spaccata di Mandosi il quale non colpisce bene e manda alto. Al 55’ espulso per doppia ammonizione il tecnico ospite Lattanzi. Al 62’ ci riprova Mandosi che trova la respinta di pugno di La Prova sul suo tentativo dalla distanza. Sul calcio d’angolo seguente Migliorati batte corto per Bontempi che serve col contagiri Donati il quale di testa deve soltanto depositare in rete il suo secondo gol di giornata per il 2-0 foranese. I padroni di casa provano a gestire il vantaggio, ma all’87’ Di Francesco entra in area ed accentrandosi trova il contatto con Colangeli e l’arbitro D’Elia indica il dischetto sancendo il calcio di rigore per la Gens Cantalupo tra le proteste dei padroni di casa. Dagli undici metri si presenta Corinaldesi che piazza il pallone sotto il sette e accorcia le distanze. Nei minuti finali ci provano dalla distanza per gli ospiti Di Francesco e per Forano Migliorati ma le due conclusioni sono bloccate senza problemi dagli estremi difensori. Nel recupero grandissima occasione per i foranesi con Migliorati che serve in contropiede Donati ma l’attaccante rosso blu non inquadra lo specchio della porta poco prima del triplice fischio.

Le dichiarazioni post gara

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio 2020: «Gara ben giocata, a larghi tratti direi a senso unico. Abbiamo però il difetto di complicarci le cose da soli e siamo arrivati nei minuti finali sul punteggio di 2-1 dopo aver sbagliato un rigore e sciupato diverse occasioni nitide. Ci è mancato qualcosa in fase di finalizzazione ma diciamo che fa parte del percorso di crescita di questa squadra. Siamo ancora in un’ottima posizione in classifica, dobbiamo lavorare su alcune cose per evitare il più possibile degli errori che possono costarci caro».

Fabrizio Lattanzi, allenatore Asd Gens Cantalupo: «Analizzando i 90 minuti, penso che Forano abbia meritato di portare a casa i tre punti. Abbiamo dovuto giocare con una formazione praticamente forzata tra influenze ed infortuni. Non sono solito protestare con gli arbitri, oggi la mia espulsione è dovuta a una direzione di gara a mio modo di vedere non bilanciata, specie nei cartellini: la gara è diventata nervosa di conseguenza. Di sicuro questo dettaglio non ha cambiato l’esito della gara perché, ribadisco, i nostri avversari hanno meritato. Adesso cercheremo di recuperare le energie per farci trovare pronti domenica prossima».

Il tabellino

Asd Forano Calcio 2020: Favetta, Magrini, Bidini, Colafigli (82’ Antonini), Quintaie, Angeloni (62’ Colangeli), Donati, Bontempi, Passerotti (33’ Farinelli), Migliorati, Mandosi (90’ Di Paolo). A disp. Lorenzetti, Borriello, Coppari, Mocci, Tetto. All. Munzi

Asd Gens Cantalupo: La Prova, Iannarella (67’ Di Francesco), Suica, Evangelisti, Pazzaglia (32’ Bonifazi, dal 74’ Zuccari), Sagoleo, Fabbrini, Murati, Corinaldesi, Piccione (60’ Giuliani). A disp. Pieroncini, Pitotti, Sabatino, Cipriano. All. Lattanzi

Arbitro: Angelo D’Elia di Tivoli

Marcatori: 45+2’ e 63’ Donati (F), 87’ Corinaldesi rig. (C)

Note. Espulso al 55’ il tecnico di Cantalupo Fabrizio Lattanzi per doppia ammonizione. Ammoniti: Magrini (F), Sagoleo, Murati, Piccione, Bonifazi (C). Angoli: 4-1. Spettatori 150 circa