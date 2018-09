di Michel Saburri

RIETI - E’ stata una delle note positive dello scorso campionato di Seconda categoria: parliamo dell'Equicola che, dopo l'agevole salvezza conquistata nella passata stagione, quest’anno si candida ad un ruolo di primo piano.



Il direttore sportivo Vincenzo Volpe infatti ha fatto un gran lavoro rinnovando profondamente la squadra: qualche giovane di belle speranze come Volpe, Angelini e D’Angeli che dovranno sfruttare l’esperienza di Di Francesco, Gentile, Emanuele Di Giovanni, Fracassi e Corazza.



Tanti i nuovi arrivi tra cui l’ex portiere del Celano, Morgante, Simone Di Giovanni, Pacilli, Ferri e l’ex Salto Cicolano Andrea Napoleone. Nuovo anche il tecnico visto che sulla panchina ci sarà un allenatore di grande esperienza come Cesare Napolene.



La società del presidente Ferdinando Rinaldi quindi non si nasconde e punta a disputare un campionato di rilievo: la preparazione infatti è iniziata addiruttura il 20 agosto per dar modo ai nuovi di ambientarsi al meglio. Tra l’altro è stata avviata una collaborazione con l'Asd Borgorose, che disputerà il campionato Juniores col nome Equicola.



LA SOCIETA'

Presidente : Ferdinando Rinaldi

Direttore sportivo : Vincenzo Volpe.

Dirigenti : Gianfranco Alvisini, Enrico Angelini, Walter Di Carlo, Domenico Marcelli, Marco Marcelli, Nicola Carbonara, Enrico Di Bartolomeo.



LA ROSA

Portieri : Mauro Morgante (ex Capistrello).

Difensori : Valerio Fracassi (conf.), Mattia Corazza (conf.), Giacomo Gatti (conf.), Francesco Gentile (conf), Simone Di Giovanni (ex Salto Cicolano), Luigi D’Angeli (ex Salto Cicolano), Angelo Scafati (ex Torano), Pasquale Ferri (svincolato), Vincenzo Pacilli (svincolato), Simone Volpe (svincolato).

Centrocampisti : Stefan Salvini (conf.), Samuele Angelini (conf.), Federico Fracassi (conf.), Giancarlo Rossetti (conf.), Emanuele Di Giovanni (ex Tagliacozzo), Thomas Pietropaoli (centrocampista).

Attaccanti : Carmine De Santis (conf.), Alessandro Di Francesco (conf.), Andrea Napoleone (ex Capradosso e Salto Cicolano)

Allenatore : Cesare Napoleone

