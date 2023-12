Seconda: la gioia di Piazza Tevere per il ritorno al successo, Alto Lazio soddisfatto nonostante il ko. I commenti

RIETI - I protagonisti del decimo turno del campionato di Seconda categoria commentano il weekend appena trascorso. Resta in vetta Montopoli, che batte l’Atletico Cantalice e piazza l’ottavo successo consecutivo. Segue Santa Susanna che costringe Alto Lazio al primo ko casalingo stagionale. Torna a vincere Piazza Tevere (4-1 contro Torri). Altra buona prestazione dello Sporting Corvaro che non perde il passo con le prime della classe battendo 3-1 il Velinia. Roboante successo esterno del Borgorose che supera 6-0 Borgorose. Bene Poggio Bustone contro la Torpedo Rieti (3-0).

Non giocata la gara dell’unica reatina del girone D, Forano contro la Comunale Civitellese, rinviata per lutto.

Risultati, marcatori e commenti (X giornata)

Girone C

Montopoli - Atletico Cantalice 1-0

Ippoliti

La capolista Montopoli piazza l’ottavo successo consecutivo e si conferma in vetta alla classifica in solitaria. Decisivo ancora una volta Ippoliti. Cantalice, in dieci da fine primo tempo, prova la rimonta nella ripresa ma non riesce ad evitare il ko.

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Siamo partiti molto bene, controllando il gioco e andando in vantaggio. Nella ripresa siamo scesi, loro sono stati bravi a sfruttare le loro caratteristiche, facendo valere il fisico. Alla fine abbiamo creato le nostre occasioni, sfiorando più volte il raddoppio. Cantalice è un’ottima squadra, in grado di giocarsela con tutte. La vittoria era fondamentale, andava conquistata con le unghie e così è stato, soffrendo ma portando a casa i tre punti»

Alessandro Vannicelli, presidente Atletico Cantalice: «Gara decisa purtroppo da un nostro errore. Un episodio che è costato tanto ma la squadra ha comunque lottato fino alla fine nonostante l’inferiorità numerica. La reazione c’è stata, loro sono un’ottima squadra, la classifica parla chiaro, è difficile fare risultato su questo campo. Noi ripartiremo dall’atteggiamento avuto nella ripresa e dalla voglia messa in campo»

Alto Lazio – Santa Susanna 0-2

Ometto, Grifoni

Sono quattro le vittorie consecutive del Santa Susanna di mister Pompili che si conferma al secondo posto espugnando il difficile campo dell’Alto Lazio. Il 2-0 finale regala tre punti importantissimi agli ospiti e condanna invece i padroni di casa al primo ko interno. Santa Susanna resta a contatto con la vetta (meno 2 ma con una gara in più rispetto alla capolista Montopoli), Alto Lazio a quota 14.

Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «Abbiamo incontrato una squadra costruita per essere protagonista in questo campionato. Sono soddisfatto della prestazione offerta dai miei ragazzi, soprattutto nel primo tempo. Loro con Ometto hanno sfruttato al meglio l’occasione che si sono creati, noi invece non riusciamo a finalizzare allo stesso modo le diverse azioni che costruiamo. La ripresa è stata più nervosa e confusionaria, hanno trovato il secondo gol su un episodio discutibile, ma sono cose che capitano a questi livelli. Paghiamo lo scotto di una squadra giovane, ma la prestazione non mi è dispiaciuta. Abbiamo dimostrato di avere una buona organizzazione, abbiamo giocato da squadra, poi per vincere con le migliori squadre del campionato bisogna crescere su altri aspetti. Questo è un progetto a lungo termine che darà i suoi frutti. Ci aspetta un’altra partita tosta contro Piazza Tevere, queste sono gare che fanno bene al nostro percorso di crescita»

Roberto Pompili, allenatore Santa Susanna: «Bella vittoria ottenuta su un campo mai facile. Mi è piaciuto molto il modo con cui è venuta oserei dire da squadra matura, consapevole. Sapevamo di incontrare una squadra giovane, tecnica e veloce. Abbiamo concesso loro il possesso senza mai correre rischi e aspettando il momento giusto per colpire. Una bella vittoria che ci dà slancio per affrontare al meglio la sosta invernale e per me fondamentale, campo e panchina sono un tutt’uno»

Sporting Corvaro – Velinia 3-1

De Sanctis M., Di Gaetano, Bertoldi (SC), Graziani (V)

Continua la striscia positiva dello Sporting Corvaro che batte 3-1 anche il Velinia. Mantenuta l’imbattibilità casalinga, lo Sporting centra il terzo successo di fila e mette pressione alle prime della classe.

Luca Franchi, capitano Sporting Corvaro: «Poteva essere una partita trappola vista la differenza di classifica e l'euforia del derby vinto lo scorso weekend, ma eravamo consapevoli di affrontare una buona squadra che non merita la posizione che occupa. C'è stata la possibilità di far prendere minuti anche ai giocatori che avevano giocato meno quest'anno, nonostante ciò, dopo un approccio un po’ molle, abbiamo sbloccato la partita per poi chiuderla e gestirla senza troppi affanni, dimostrando la forza della squadra che può contare su 26 titolari. Adesso lavoreremo duramente in settimana per affrontare al meglio una trasferta storicamente ostica per noi, così da concludere al meglio l’anno».

Torpedo Rieti – Poggio Bustone 0-3

autogol, Mostarda, Marioni

Vittoria importante per il Poggio Bustone che espugna il Gudini battendo 3-0 la Torpedo Rieti.

Gli ospiti, avanti all’intervallo di due lunghezze, chiudono la pratica nel secondo tempo portando a casa una vittoria che allontana le ultime posizioni e proietta la squadra di mister Pezzotti verso il gruppone di metà classifica. La Torpedo resta a quota 4.

Federico Volpi, attaccante Torpedo Rieti: «Una partita combattuta giocata contro un'ottima squadra e risolta da un paio di giocate individuali. Per me era la prima partita con la nuova maglia e sono sicuro di poter dare un contributo importante per la salvezza. Società mister e gruppo meritano il meglio e daremo il massimo anche in allenamento per superare questo periodo difficile e ripartire già da domenica a Borgorose»

Maurizio Rubimarca, vicepresidente Poggio Bustone: «Si iniziano a vedere i progressi del lavoro del mister. Abbiamo tenuto bene il campo con buoni fraseggi per tutti i 90 minuti e il risultato lo dimostra. Ancora c’è da lavorare ma siamo sulla strada giusta. Domenica avremo un bel banco di prova contro la capolista Montopoli, potremo misurare al massimo le nostre capacità»

Piazza Tevere – Torri in Sabina 4-1

Oddi, Oddi, Polletti, Colasanti (P), Borriello (T)

Torna a vincere Piazza Tevere che batte il Torri in Sabina con una prestazione convincente. Gara indirizzata già nel primo tempo, chiuso 3-0 dai padroni di casa che sono bravi a gestire il vantaggio e a portare a casa il bottino pieno. I reatini salgono a 20 punti, Torri resta a 10.

Emiliano Mastroiaco, allenatore Piazza Tevere: «Sapevamo di affrontare una buona squadra e in salute ma per noi era troppo importante tornare a vincere. I ragazzi hanno approcciato al meglio la partita riuscendo a mettere al sicuro il risultato già nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo stati bravi a gestire il risultato continuando a giocare su buoni ritmi».

Simone Magrini, Ds Torri in Sabina: «Partita già compromessa nel primo tempo, abbiamo pagato a caro prezzo tre nostri errori con tre reti nonostante nel complesso stessimo giocando alla pari. Nella ripresa abbiamo accorciato su calcio di rigore, lottando fino alla fine. Facciamo i complimenti a Piazza Tevere. C’è rammarico ma anche la consapevolezza di potercela giocare con tutte alla pari, stiamo pagando a caro prezzo i nostri errori»

Gens Cantalupo – Borgorose 0-6

XHerai, Giacco, Ottaviani, D’Agostini, Romani, Romani

Gara senza storia al Tempesta di Cantalupo dove i padroni di casa della Gens cadono contro Borgorose per 6-0. Ospiti che vanno in vantaggio al quarto d’ora con Xherai. Gara in salita per la Gens quando al 30’ è costretta all’inferiorità numerica per l’espulsione di Iannarella. Borgorose dilaga nella ripresa e conquista tre punti che la portano al quinto posto. Resta a secco Cantalupo.

Walter Bianchi, presidente Gens Cantalupo: «C’è rammarico per i risultati negativi e anche oggi dopo un buon primo tempo abbiamo bruciato tutto ad inizio ripresa. La nostra serie negativa purtroppo è alimentata da episodi che non rispecchiano l’impegno e le capacità del gruppo ma noi ci proviamo sempre anche se la fortuna non è mai dalla nostra parte».

Roberto Ciaprini, tecnico Borgorose: «Abbiamo fatto delle rotazioni per permettere a ogni giocatore di poter scendere in campo e dare il proprio contributo in un campionato che, da neopromossa, stiamo onorando nel modo migliore e vogliamo mantenere questa categoria che riteniamo di meritare ampiamente».

Andrea Polidoro, capitano Borgorose: «Volevamo riscattarci e così è stato, siamo entrati in campo determinati e con la voglia di riprenderci i 3 punti lasciati domenica scorsa. La partita è stata subito in discesa con un gran gol di Xherai di testa che insacca la palla alle spalle del portiere su assist di Carosi. Nel secondo tempo ci sono bastati 10 minuti per chiudere la partita con i goal di Giacco su punizione, Romani e D’agostini che fa un assolo di 60 metri prima di siglare il 4-0. Nei minuti finali arrivano anche i gol di Ottaviani e di nuovo Romani. Siamo con la testa già a domenica per la prossima giornata in casa. Voglio complimentarmi con tutta la squadra e soprattutto con chi sta giocando meno, per noi sono una garanzia, quando vengono chiamati in causa rispondono sempre presente come è successo oggi. Grazie anche ai nostri sostenitori che ci seguono nelle trasferte più scomode, sono il nostro dodicesimo uomo in campo»

Riposa: Monte San Giovanni

Girone D

Comunale Civitellese – Forano rinviata

Classifica Girone C

Montopoli 25

Santa Susanna 23

Piazza Tevere 20

Sporting Corvaro 19

Borgorose 17

Atletico Cantalice 15

Alto Lazio 14

Poggio Bustone 11

Monte San Giovanni 11

Torri in Sabina 10

Torpedo Rieti 4

Velinia 0

Gens Cantalupo 0

*Santa Susanna, Piazza Tevere e Alto Lazio con una gara in più