Seconda: la soddisfazione di Piazza Tevere, la delusione di Forano. I commenti

RIETI - I protagonisti del sesto turno del campionato di Seconda categoria commentano il weekend appena passato. Risultati importanti per Piazza Tevere, che si conferma al comando del girone C grazie al successo nel derby contro la Torpedo, e Montopoli, che espugna 5-0 il Tempesta di Cantalupo restando a meno tre dalla prima posizione. Vittoria anche per Alto Lazio che supera 3-0 Poggio Bustone e aggancia al terzo posto Santa Susanna e Borgorose, le quali pareggiano 1-1 tra loro. Vince per la prima volta in stagione il Monte San Giovanni (1-0 contro Velinia), mentre lo Sporting Corvaro è convincente contro Torri (4-0).

Forano perde momentaneamente la testa del girone D, cadendo in casa contro Sempione (0-3). I romani scavalcano i foranesi che restano comunque a meno uno con una gara in meno.

Risultati, marcatori e commenti (VI) giornata

Girone C

Alto Lazio – Poggio Bustone 3-0

Pirozzi, Pignoli, autorete

Terzo risultato utile consecutivo per Alto Lazio che batte 3-0 il Poggio Bustone. Gara ben giocata dai ragazzi di mister Bucci che creano nel primo tempo diverse occasioni per poi sbloccare la gara nella ripresa. I gialloneri agganciano così Santa Susanna e Borgorose al terzo posto con 11 punti, mentre Poggio Bustone resta a 5.

Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «Soddisfatto della prestazione della squadra, abbiamo fatto una bella gara. Si cominciano a vedere quei concetti che da quando sono arrivato voglio vedere espressi in campo. Una gara fatta da squadra, con il risultato mai in discussione nonostante siamo riusciti a sbloccarla solo nella ripresa, facendo ciò su cui lavoriamo in allenamento, divertendoci e giocando a calcio. Il risultato è figlio dell’ottima prestazione dei ragazzi, giocando così possiamo toglierci diverse soddisfazioni».

Maurizio Rubimarca, vicepresidente Poggio Bustone: «Abbiamo giocato contro una squadra molto organizzata, che ci ha messo parecchie volte in difficoltà ma siamo stati bravi a resistere nel primo tempo. Poi nella ripresa dopo aver sbloccato la gara, Alto Lazio ha avuto la gara in discesa. Noi non possiamo far altro che rimboccarci le maniche e allenarci. La testa è subito alla trasferta di Corvaro che affronteremo dopo il turno di riposo. Arbitraggio ottimo, noi abbiamo molto su cui lavorare. Ringraziamo l’Alto Lazio per aver organizzato il terzo tempo a fine gara».

Santa Susanna – Borgorose 1-1

Romani (B), Antonacci (S)

Non si fanno del male Santa Susanna e Borgorose che al Micheli di Rivodutri pareggiano restando appaiate al terzo posto. Al vantaggio iniziale degli ospiti firmato da Romani risponde su rigore Antonacci che riporta in equilibrio la situazione. Santa Susanna tenta la rimonta ma deve accontentarsi dell’1-1.

Roberto Pompili, allenatore Santa Susanna: «Primo tempo nervoso da parte nostra che ci ha impedito di esprimerci al meglio; abbiamo preso gol forse nell'unica loro occasione del primo tempo. Andare sotto complica sempre le cose, ma poi abbiamo trovato il pareggio e provato fino alla fine a vincerla con varie occasioni esponendoci però a pericolosi contropiedi visto il buon avversario affrontato. Dobbiamo rimboccarci le mani e lavorare».

Roberto Ciaprini, allenatore Borgorose: «È stata una partita ostica, abbiamo combattuto entrambi fin dai primi minuti su un campo non in perfette condizioni. Siamo andati in vantaggio con Luigi Romani nel primo tempo. Nonostante hanno avuto una ripartenza tambureggiante i padroni di casa hanno pareggiato solo al 55’ minuto per una nostra ingenuità difensiva che gli ha concesso un penalty abilmente realizzato da Antonacci. Nel finale due grandi parate del nostro Polidoro ed un contropiede mal sfruttato da De Sanctis sancivano il risultato sul 1-1. Complimenti ai ragazzi del Santa Susanna».

Monte San Giovanni – Velinia 1-0

Fenici

Primo successo stagionale per Monte San Giovanni che batte di misura tra le mura amiche del Laureti il Velinia. Decide la rete nei minuti iniziali di Fenici, all’esordio in stagione. Monte San Giovanni che sale a 7 punti in classifica e condanna un Velinia comunque propositivo al sesto ko di fila.

Fabio Bianchetti, allenatore Monte San Giovanni: «È arrivata la prima vittoria grazie a una bellissima rete di Fenici, esordio in questo campionato per lui. Siamo partiti subito forte e al 5’ abbiamo avuto la chance per andare in vantaggio su calcio di rigore purtroppo fallito da Patacchiola. Non ci siamo demoralizzati e abbiamo continuato ad attaccare raccogliendo i frutti verso la metà del primo tempo. Nel secondo tempo causa infortuni sono usciti tre ragazzi, chi è entrato ha egregiamente fatto il suo compito. Non siamo riusciti a chiudere la partita per nostra imprecisione ma anche merito de Velinia, squadra molto giovane ma ben organizzata.

Continua la maledizione contro di noi, come dicevo anche oggi infortuni abbastanza seri, e purtroppo questo non ci permette di essere sempre al completo. Fortunatamente quest'anno abbiamo una bella rosa che ci permette di ovviare a questi problemi».

Mauro Lucarelli, allenatore Velinia: «Un palo, tante occasioni sprecate il tutto con un espressione di gioco veramente buona, come riconosciuto dagli stessi avversari ma i tre punti sono andati a loro, meritando ovviamente. Attendiamo tempi migliori».

Sporting Corvaro – Torri in Sabina 4-0

Bertoldi, Di Gaetano, Franchi, Massimi

Cala il poker lo Sporting Corvaro in casa contro il Torri in Sabina. Gara sbloccata dai padroni di casa dopo mezz’ora e messa subito sui binari giusti dai biancoblu che con questo successo salgono a 9 punti in classifica. Terzo ko consecutivo per Torri che resta a 4.

Luca Franchi, capitano Sporting Corvaro: «Partita affrontata con la giusta convinzione e aggressività per riscattare la sconfitta di sabato. Dopo il vantaggio siamo stati bravi a chiudere subito la partita. Dobbiamo continuare su questa strada e vedere partita dopo partita come si evolverà la situazione».

Fabrizio Del Bianco, presidente Torri in Sabina: «Abbiamo trovato di fronte a noi una squadra ben messa in campo con ottime individualità. Abbiamo tenuto solamente nella prima mezz’ora, poi loro hanno meritato di vincere e facciamo loro i complimenti. Adesso proveremo a recuperare diversi assenti e prepararci per la partita di domenica».

Gens Cantalupo – Montopoli 0-5

D’Ascenzi, D’Ascenzi, Ippoliti, Capasso, Abatelli

Il derby sabino se lo aggiudica nettamente Montopoli che non perde il passo con le prime della classe. I “corsari” chiudono la gara già nel primo tempo e amministrano nella ripresa, portandosi con questo successo a 13 punti, a meno tre dalla vetta ma con una gara in meno.

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Partita ben approcciata, abbiamo subito trovato il gol e da lì in poi la partita è andata in discesa. Sicuramente Cantalupo è in un momento di difficoltà ma mi auguro che si riprenderanno il prima possibile, anche perché hanno una tradizione calcistica importante».

Piazza Tevere – Torpedo Rieti 2-1

Micarelli (T), Aloisi, Oddi (P)

Vittoria in rimonta per la capolista Piazza Tevere nel derby tutto reatino contro la Torpedo. La squadra di Mastroiaco va sotto sotto nella ripresa con la rete di Micarelli, ma poi con Oddi e Aloisi ribalta definitivamente la partita e conferma il primato in classifica (16 punti). La Torpedo resta a 4.

Emiliano Mastroiaco, allenatore Piazza Tevere: «Vittoria di carattere della nostra squadra che ancora una volta ha dimostrato di non mollare mai ribaltando un risultato che la aveva vista andare sotto immeritatamente. Complimenti a tutti e soprattutto ai ragazzi che sono subentrati risultando alla fine decisivi».

Michele Micarelli, attaccante Torpedo: «Oggi abbiamo fatto una grandissima partita. C'è tanto amaro in bocca perché al novantesimo eravamo in vantaggio ma non è bastato. Il calcio è strano e gli episodi fanno la differenza. Sono contento per il gol, spero di farne altri e di aiutare la squadra a salvarsi il prima possibile. Un derby che ci dà la consapevolezza di potercela giocare con tutti. Complimenti a loro e testa alla prossima».

Riposa: Atletico Cantalice

Girone D

Forano – Sempione Calcio 0-3

Primo ko stagionale per Forano contro il Sempione Calcio. In casa i foranesi cadono, andando sotto di due reti nel primo tempo. Gli ospiti restano in dieci ma riescono comunque a chiudere definitivamente la gara con la terza rete, superando in classifica Forano. La squadra di mister Munzi resta a quota 12, a meno uno proprio da Sempione ma con una gara in meno rispetto ai romani.

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Per onestà intellettuale va detto che non è commentabile una sconfitta casalinga per 0-3 contro una squadra che ha giocato 30 minuti in 10, quindi mi assumo completamente le responsabilità della sconfitta e al contempo faccio i complimenti agli avversari. Pensiamo subito al prossimo impegno».

Classifica girone C

Piazza Tevere 16

Montopoli 13

Santa Susanna 11

Alto Lazio 11

Borgorose 11

Sporting Corvaro 9

Atletico Cantalice 8

Monte San Giovanni 7

Poggio Bustone 5

Torpedo Rieti 4

Torri in Sabina 4

Gens Cantalupo 0

Velinia 0

*Montopoli, Corvaro, Cantalice, Torpedo, Torri e Cantalupo con una gara in meno